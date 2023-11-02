В Одесской области умер военный, которого жестоко избили другие военнослужащие

В результате избиения у мужчины были сломаны шейные позвонки и произошел отек мозга. Все это время он находился на аппарате ИВЛ.

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2 ноября в больнице в Одесской области умер военнослужащий Юрий Куприч, которого 25 октября избили в Черноморске. Об этом в фейсбук сообщила его жена Олеся Куприч.

"Сегодня в 7 часов утра перестало биться сердечко нашего Юры", — написала она.

Все это время мужчина находился в крайне тяжелом состоянии после избиения. У него были многочисленные травмы, отек мозга и он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как пишет ТСН, нападение на мужчину произошло ночью возле одного из магазинов в Черноморске. Юрий Куприч до избиения имел серьезные проблемы со здоровьем — болезнь, из-за которой не поворачивается шея. После избиения у него диагностировали отек мозга и переломы двух шейных позвонков.

"События развивались так: Юра выходил из магазина, в этот момент подъехала машина с теми ребятами. Они там или покупали, или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука. Моему мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника. Также у мужчины есть болезнь, из-за которой не поворачивается шея. То есть, по нему видно, что он не совсем здоров. Мужчине нанесли несколько ударов по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю, как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала бил один, потом — другие", — рассказала Олеся.

Медики считали, что после операции мужчина может не выжить.

Олеся Куприч отметила, что ее мужа после операции хотели комиссовать, но он попросил признать его ограниченно годным, чтобы вернуться к службе.

Сообщалось, что нападавшими были тоже военные. Правоохранители установили всех пятерых, сейчас задержаны двое.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в части сержант битой избил трех военных.