На Одещині помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці

Внаслідок побиття у чоловіка були зламані шийні хребці та стався набряк мозку. Весь цей час він перебував на апараті ШВЛ.

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2 листопада у лікарні на Одещині помер військовослужбовець Юрій Куприч, якого 25 жовтня побили в Чорноморську. Про це у фейсбук повідомила його дружина Олеся Куприч.

"Сьогодні о 7 годині ранку перестало битися серденько нашого Юри", — написала вона.

Весь цей час чоловік перебував у вкрай тяжкому стані після побиття. У нього були численні травми, набряк мозку і він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

Як пише ТСН, напад на чоловіка стався вночі біля одного з магазинів у Чорноморську. Юрій Куприч до побиття мав серйозні проблеми зі здоров’ям — хворобу, через яку не повертається шия. Після побиття у нього діагностували набряк мозку та переломи двох шийних хребців.

"Події розвивались так: Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала автівка з тими хлопцями. Вони там чи купували, чи вкрали горілку. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів неможливо почути, тому що на відео немає звуку. Моєму чоловікові навесні було зроблено операцію, в грудному відділі у нього шість болтів, був перелом хребта. Також у чоловіка є хвороба, через яку не повертається шия. Тобто, по ньому видно, що він не зовсім здоровий. Чоловіку завдали декілька ударів по ногах, стрибали по обличчю. Зняли з нього куртку, вдягли її на себе. Не знаю, як це назвати. Юрій навіть руку ні на кого не підняв, а його спочатку бив один, потім — інші", — розповіла Олеся.

Медики вважали, що після операції чоловік може не вижити.

Олеся Куприч зазначила, що її чоловіка після операції хотіли комісувати, але він попросив визнати його обмежено придатним, щоб повернутися до служби.

Повідомлялося, що нападниками були теж військові. Правоохоронці встановили всіх п’ятьох, зараз затримано двох.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині в частині сержант битою побив трьох військових.