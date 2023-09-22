"Не закрив своє єб**ло": на Миколаївщині в частині побили трьох військових, — ЗМІ (відео)

Для побиття підлеглих сержант використав битку. Правоохоронні органи відкрили провадження, а у самій частині дії сержанта виправдовують.

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У одній із військових частин на Миколаївщині під час шикування сержант побив трьох військових. Для побиття він скористався биткою, а покарання за свої дії до цих пір так і не поніс. Про це "Суспільному" розповів один з постраждалих — боєць ЗСУ Костянтин Довгий.

Конфлікт з керівництвом і кульмінація

Костянтин Довгий служить в ЗСУ від вересня 2022 року. За словами чоловіка, на фронт він не потрапив через серйозне травмування ноги під час тренувань на навідника САУ. Далі була реабілітація в Одесі та перехід на службу в 42-й резервній роті 63-ї бригади. Там почалися конфлікти з новим керівництвом.

Кульмінацією конфлікту стала подія, яка сталася 11 серпня 2023 року, коли сержант Олександр Т. його підрозділу побив трьох військових.

"На шикування вивели. Назвав якесь прізвище. Це з новоприбулих, не пам'ятаю. Поставив його перед строєм і сказав, що надійшла скарга, що він чіплявся до дівчинки неповнолітньої, погрожував матері цієї дівчинки", — розповідає Костянтин Довгий.

Він говорить, що з бійця зірвали шеврон та хрестик, а далі сержант, який мав в руках битку, вдарив чоловіка по нозі.

"Всі в строю почали казати: "Навіщо?" Я єдине, що сказав: "Не бий його". Він каже: "Я цього чекав". І підходить до мене, битою б'є мені по животі. І потім почав бити. Я тут закривав голову. В мене гематома, тут в мене шишка", — розповідає Костянтин.

Не виконав наказ, бо "не закрив єб*ало"

Військовослужбовець звернувся до заступника з морально-психологічного забезпечення Ярослава Г. і попросив відреагувати, але отримав відмову. Розмову з керівником військовослужбовець записав на диктофон.

Вона звелася до того, що на прохання викликати Військову службу правопорядку заступник сказав, що Довгий нібито не підкорився наказу стояти в строю.

Ярослав Г.: Тихо, ти вийди зі строю. Ви не підкорилися наказу. Вам було наказано стояти в строю.

Костянтин Довгий: Я стояв в строю. Він підійшов і почав мене бити.

Ярослав Г.: Ні.

Костянтин Довгий: Так як ні? Всі кажуть, що так.

Сержант Т.: Я тебе штовхнув, бо ти не виконав наказ закрити своє єб*ло.

Після побиття Костянтин Довгий звернувся за юридичною допомогою до військового адвоката та написав заяву до поліції. Звернення Костянтина Довгого зареєстровано до журналу єдиного обліку Вознесенського районного управління та внесено до ЄРДР за попередніми ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 125 Кримінального Кодексу України — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Потерпілі відмовилися давати свідчення

У виписці Костянтина з хірургічного відділення вказано, що він отримав тупу травму живота, забій передньої черевної стінки, ушкодження колінних та ліктьових суглобів.

Медики провели операцію військовослужбовцю на нозі вдруге.

Травми після побиття Костянтина Довгого, 19 вересня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Чоловік каже, що після інциденту від сержанта були погрози.

"Коли він бив мене, він задів ще одного хлопця. В нього розбита голова. Його залякали, він сидить в частині й не поїхав давати свідчення. І цей хлопець, якого били, теж", — говорить військовий.

Військовий розповідає, що на момент приїзду поліції, яка мала опитати усіх свідків побиття, керівництво частини заборонило військовим виходити на вулиці і всіх закрили по локаціях.

За словами Констянтина, в 63-й бойовій бригаді багато друзів, які воюють й кажуть: "Що у вас там відбувається? Що немає нормальних людей, які можуть вийти й сказати щось проти цього свавілля?"

Костянтин Довгий з побратимами. Фото: архів Костянтина Довгого

У пресслужбі бригади побиття військовослужбовців коментувати відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, що у Львівській області стався скандал із військкомами. Один із них побив ногами і пістолетом цивільного, ще один воєнком намагався безуспішно втрутитися в конфлікт.

Раніше повідомлялося, що для одного зі співробітників Самбірського військкомату на Львівщині, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні громадян, обрали запобіжний захід.