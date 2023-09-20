"Прокурори допоможуть": адвокат розповів, чому ті, хто побив цивільного в ТЦК Самбора, вийдуть на свободу

Скандал зі співробітниками ТЦК у Самборі дійшов до ДБР. За побиття цивільного ногами і пістолетом, воєнкоми отримали звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу. Але справа може розвалитися — військові можуть визнати провину і перевестися на службу в зону бойових дій.

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У Львівській області стався скандал із військкомами. Один із них бив ногами і пістолетом цивільного, який сидів на ліжку в одній із кімнат ТЦК. Ще один воєнком намагався безуспішно втрутитися в конфлікт, а інший цивільний сидів поруч і знімав те, що відбувається, на відео.

Крім побиття, співробітник ТЦК погрожував чоловікові фізичною розправою і нецензурно висловлювався.

"Ти не людина, с**а. У багажник, поїхали. Закопаю, ніхто тебе не знайде і шукати не буде. Ти що, с**а, сумніваєшся? Навіть поліція шукати не буде", — каже співробітник ТЦК.

Потерпілому вдалося розповісти на камеру про те, що відбувається. На його шиї та обличчі видно сліди крові.

"У ТЦК мене утримують шосту добу, я з Харкова. Багато говорити не можу, забрали телефон, де є багато відео. Я потім усе надам — є з військовими сварки і тд. Допоможіть, будь ласка. Свідчення того, що я тут — моя кров, ось вона. Мене сьогодні побили, пістолетом махали", — розповів потерпілий.

Львівський обласний ТЦК не став оскаржувати автентичність відео і назвав подію "інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою". Військкоми обіцяли з'ясувати всі обставини шляхом службової перевірки. Військовослужбовців, які били цивільного, відсторонили.

Працівники Держбюро розслідувань затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського ТЦК військовослужбовця-водія цього відділу, саме вони були причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі.

"Фігуранти утримували потерпілого в приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Вирішується питання повідомлення їм про підозру в незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — зазначили в ДБР.

"Прокурори підуть на зустріч, воєнком поїде воювати"

Коментуючи ситуацію в Самбірському ТЦК, адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв здивувався, як у чоловіків не забрали телефони.

"Зазвичай військкоми забирають телефони, щоб доставлені військовозобов'язані не дзвонили друзям і адвокатам. Мені відомо, що той, який на відео розмахував пістолетом, прийшов із фронту і в нього посттравматичний синдром", — каже Фокусу юрист.

Якби не було відеозйомки інциденту, яка потрапила в соцмережі, притягнути до відповідальності співробітників ТЦК було б нереально. До ТЦК не пускають ані адвокатів, ані батьків військовозобов'язаних, тому зафіксувати злочини майже нереально, додав фахівець.

Адвокат каже, що син одного з його клієнтів міг побувати в схожій ситуації. Маючи низку захворювань, військово-лікарська комісія визнала його придатним і хлопця возили по різних військових частинах.

"Боротися зі злочинами співробітників ТЦК потрібно шляхом створення військової юстиції. Але військове керівництво боїться, адже їхні порушення розкриються. Історії з "діамантовими" військкомами здадуться дрібницею. Тиловим командирам позаздрять митники", — поділився думкою Леонтьєв.

Статистика покарань воєнкомів за злочини невідома. Виходячи з адвокатської практики, вони йдуть на мирову угоду з прокурорами, визнають провину за меншою статтею і просять переведення на фронт.

"Прокурор іде на зустріч, відправляє їх у зону бойових дій, і справа призупиняється", — підсумував він.

Фокус раніше писав про дорогі подарунки для колишніх начальників Запорізького і Львівського ТЦК. Перший встиг придбати дорогий позашляховик, а другий — будинок площею 638 квадратних метрів.

Нагадаємо, що воєнкоми в Сумській області хотіли відправити в армію хлопця без кисті і травмою ока. Олександр Денисенко, який мешкає в Шостці, був інвалідом по зору з дитинства, і всі документи передали одразу в ТЦК.