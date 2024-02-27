Нетрезвый водитель въехал в машину эвакуации с погибшими военными (фото)

Также 38-летний житель Львовского района и 41-летний пассажир легковушки получили телесные повреждения. Пострадал и водитель микроавтобуса. Их доставили в больницу.

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Водитель автомобиля ВАЗ 2109 протаранил автомобиль эвакуации с погибшими военными. Об этом сообщает 27 февраля пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района 26 февраля, около 04.40. С управлением не справился 21-летний житель одного из сел Золочевского района. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин.

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На месте аварии погибли водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района. Телесные повреждения получил 28-летний житель Кировоградской области. Несмотря на усилия медиков, он скончался в карете скорой помощи.

Также 38-летний житель Львовского района и 41-летний пассажир легковушки получили телесные повреждения. Также пострадал водитель микроавтобуса. Их доставили в больницу.

Водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

ДТП в Украине

Под Киевом в декабре в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три женщины. В результате столкновения с грузовиком легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где он протаранил автобус "Рута".

В центре Киева нетрезвый водитель устроил смертельную аварию. Два автомобиля марок Renault и Toyota столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента на месте ДТП погибли два человека, а подозреваемого виновника аварии задержали.

На Закарпатье 15 октября нетрезвый водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. Подозреваемый мужчина может оказаться за решеткой на срок до десяти лет, с последующим лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Девочке пытались помочь, но она скончалась на месте аварии.

Напомним, 21 декабря в Польше автобус с украинцами попал в ДТП. Авария произошла недалеко от украинско-польской границы. В польской службе спасения говорят, что водитель автобуса врезался в грузовик, который стоял в очереди.