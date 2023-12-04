Вблизи Киева в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадали три женщины (фото)

В результате столкновения с фурой легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где он протаранил автобус "Рута".

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Пассажирки Renault получили травмы в результате аварии с грузовиком и рейсовым автобусом. Подробности сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.

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В Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля медиков: есть жертвы (фото)

ДТП с грузовиком, автобусом и легковым автомобилем произошло на трассе Киев — Ковель в районе 38 километра автодороги. Правоохранители установили, что за рулем Renault был 70-летний водитель. В автомобиле находились три пассажирки.

Транспортное средство остановилось для поворота налево. Следом на трассе двигалась фура КамАЗ. За рулем грузовика находился 59-летний водитель. Он не учел безопасной дистанции и скорости. В результате столкновения, легковушку отбросило на встречную полосу. Впоследствии он столкнулся с маршрутным автобусом "Рута" под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП, пострадали три пассажирки первого автомобиля. Их возраст — 37, 27 и 26 лет. Всех госпитализировали в больницу.

ДТП в Украине

Пьяный водитель 2 декабря устроил смертельное ДТП в центре Киева. Два автомобиля марок Toyota и Renault столкнулись на улице Старановодницкой. В результате инцидента на месте аварии погибли два человека, а подозреваемого виновника задержали.

На Закарпатье 15 октября пьяный водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку. Подозреваемый мужчина может оказаться за решеткой до десяти лет, с последующим лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Девочке пытались помочь, но она скончалась на месте аварии.

Также 25 сентября в Николаевской области произошло тройное ДТП. По данным следствия, авария произошла на трассе Н-11 "Николаев — Днепр". В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

Напомним, 24 ноября на территории Харьковской области автобус попал в ДТП. В полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла в Купянском районе.