В Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля медиков: есть жертвы (фото)

Авария, по данным силовиков, произошла возле села Романовка. В результате столкновения от полученных травм погиб 21-летний пассажир.

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В пятницу, 24 ноября, в районе села Романовка Киевской области, недалеко от Ирпеня, произошло ДТП с участием двух машин марки Mercedes, один из которых — медицинский. В аварии погиб один человек, еще двух госпитализировали. Об этом сообщает полиция Киевской области в Telegram.

Случай произошел в 8 часов утра в селе Романовка. По данным правоохранителей Бучанского управления полиции Киевской области, автомобиль "Mercedes" темного цвета, за рулем которого находился 29-летний мужчина, направлялся в сторону Киева.

ДТП возле Ирпеня

В то же время другая машина то же марки, которой управлял 55-летний водитель, выезжала со второстепенной дороги в сторону Ирпеня.

ДТП возле Ирпеня

"В результате столкновения, 21-летний пассажир первого авто погиб на месте. Водителя и 74-летнюю пассажирку второго автомобиля срочно госпитализировали с повреждениями", — говорится в публикации.

Правоохранители продолжили работу на месте ДТП.

ДТП в Ирпене

ДТП в Ирпене

ДТП в Ирпене

Как сообщает Oboz.ua, один из автомобилей светлого цвета был медицинским.

Напомним, что в районе Киева нетрезвый водитель протаранил сразу пять машин, позже выяснилось, что нарушителя временно лишили прав, протоколы составляли сразу по трем статьям. В итоге были повреждены пять автомобилей, водителей которых даже не было на месте происшествия.

Также сообщалось, что под Ровно произошла авария с участием четырех автомобилей. По сведениям полиции, после ДТП все транспортные средства получили механические повреждения и заблокировали проезд на дороге. Движение по трассе Киев – Чоп перекрыли.

В аварии, которая произошла в Польше 19 ноября, погибла шестилетняя дочь бойца Сил обороны. Украинцы, находившиеся в автомобиле, направлялись в сторону пересечения границы в Долгобычеве. Однако микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, медики пытались реанимировать шестилетнюю девочку.