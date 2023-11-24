У Київській області сталася ДТП за участю автомобіля медиків: є жертви (фото)

Аварія, за даними силовиків, сталася біля села Романівка. Унаслідок зіткнення від отриманих травм загинув 21-річний пасажир.

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У п'ятницю, 24 листопада, в районі села Романівка Київської області, недалеко від Ірпеня, сталася ДТП за участю двох машин марки Mercedes, одна з яких — медична. В аварії загинула одна людина, ще двох госпіталізували. Про це повідомляє поліція Київської області в Telegram.

Випадок стався о 8 годині ранку в селі Романівка. За даними правоохоронців Бучанського управління поліції Київської області, автомобіль "Mercedes" темного кольору, за кермом якого перебував 29-річний чоловік, прямував у бік Києва.

ДТП біля Ірпеня

Водночас інша автівка тієї самої марки, якою керував 55-річний водій, виїжджала з другорядної дороги в бік Ірпеня.

ДТП біля Ірпеня

"Внаслідок зіткнення 21-річний пасажир першого авто загинув на місці. Водія та 74-річну пасажирку другого автомобіля терміново госпіталізували з ушкодженнями", — йдеться в публікації.

Правоохоронці продовжили роботу на місці ДТП.

ДТП в Ірпені

ДТП в Ірпені

ДТП в Ірпені

Як повідомляє Oboz.ua, один з автомобілів світлого кольору був медичним.

Нагадаємо, що в районі Києва нетверезий водій протаранив одразу п'ять машин, пізніше з'ясувалося, що порушника тимчасово позбавили прав, протоколи складали одразу за трьома статтями. У підсумку було пошкоджено п'ять автомобілів, водіїв яких навіть не було на місці події.

Також повідомлялося, що під Рівним сталася аварія за участю чотирьох автомобілів. За відомостями поліції, після ДТП усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і заблокували проїзд на дорозі. Рух трасою Київ — Чоп перекрили.

В аварії, яка сталася в Польщі 19 листопада, загинула шестирічна дочка бійця Сил оборони. Українці, які перебували в автомобілі, прямували в бік перетину кордону в Долгобичеві. Однак мікроавтобус злетів з дороги та в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, медики намагалися реанімувати шестирічну дівчинку.