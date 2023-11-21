Дорожній "страйк" під Києвом: нетверезий водій протаранив одразу п'ять машин (фото)

Як пізніше з'ясувалося, порушник був тимчасово позбавлений посвідчення. На нього склали протоколи одразу за трьома статтями.

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У місті Бровари в Київській області сталася ДТП. Внаслідок неї були пошкоджені п’ять автомобілів, водії яких навіть не були присутніми на місці події. Деталями 21 листопада поділилася пресслужба поліції.

Уночі, приблизно о 01:30, у Броварах сталася аварія. 22-річний водій протаранив одразу п’ять машин, які були припаркованими поблизу будинків.

Фото з місця подій Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці з’ясували, що порушник був напідпитку. В його крові виявили 1,42 проміле алкоголю.

Поліція склала одразу три адміністративні протоколи. Як пояснили в ТСН, ідеться про:

порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії (штраф 850 гривень);

керування машиною в нетверезому стані (штраф 17 тисяч гривень);

керування авто особою, яку тимчасово обмежили в цьому праві (позбавлення посвідчення на 3-6 місяців).

Нагадаємо, вночі на 21 листопада на трасі Київ – Чоп зіткнулися чотири машини. Двох водіїв госпіталізували з різними травмами.

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