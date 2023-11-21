Безплатний нічний цирк: росіянин влаштував переполох, прогулявшись по дротах, — ЗМІ (відео)

Як пізніше з’ясувалось, російський "канатоходець" був під наркотиками. Його ловили кілька годин.

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Росіянин під дією наркотиків змусив попітніти поліціянтів та рятувальників в місті Орськ. Деталями інциденту поділились 20 листопада у Fishki net.

О першій ночі поліція отримала повідомлення про чоловіка, який ходить по дротах. Мешканці прилеглих будинків помітили, як він перейшов з п’ятиповерхівки на сусідню двоповерхівку.

На місце виїхали правоохоронці та рятувальники, але спускатись "канатоходець" відмовився. Тих поліціянтів, які виїхали на виклик, виявилось замало, тож вони викликали підмогу та почали ловити порушника.

"Циркач" спритно тікав від своїх переслідувачів, бігаючи по дротах між будинками.

"Ми поки піднімемося на дах, двері, горища розкриємо, він уже втік на іншу будівлю. І так ми ганялися за ним о третій годині ночі, стрибали-скакали", — розповів один з правоохоронців.

Згодом "канатохідця" все ж схопили на даху одного з будинків, скрутили та передали медикам. Відомо, що він був без взуття та рукавичок.

"Усі дроти електричні, не інтернетні. Як його струмом не вдарило, не розумію. І як він так може швидко бігати? У мене рятувальники так не ризикнуть. А він бігає з однієї будівлі на іншу", — зазначив один з працівників МНС.

Він додав, що порушнику приблизно 20 років. Відомо, що він влаштував нічну "циркову виставу" під дією наркотиків.

"Як нам сказали, він був під препаратом якимось, на кшталт сіль", — сказав рятувальник.

Подальша доля екстремала невідома. У ЗМІ припустили, що якийсь час він проведе у наркологічному відділенні.

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