Дійсно "гучне" весілля: у Підмосков'ї молодята та гості влаштували стрілянину, — росЗМІ (відео)
Росіяни відкрили вогонь у місті, налякавши перехожих. Правоохоронці, які завітали на святкування без запрошення, затримали кількох чоловіків.
У місті Пушкіно в Підмосков’ї пройшло весілля, яке закінчилося затриманням та кримінальною справою. Деталями 15 листопада поділились у медіа Baza.
Пара та їхні гості вирішили відкрити вогонь посеред вулиці. Мешканці російського міста не зрозуміли таких веселощів.
"Стріляли молоді кілька разів — і на виході з дому на Ярославському шосе, і вже згодом, поряд з автомобілем", — розповіли автори контенту.
Налякані місцеві, які почули стрілянину, викликали поліцію. Правоохоронці затримали трьох чоловіків, чи є серед них наречений — невідомо.
"Тепер медовий місяць буде із присмаком кримінальної справи", — зазначили в медіа.
У місцевому виданні "Пушкинское время" повідомили, що усім затриманим чоловікам — від 21 до 23 років.
Слідчі порушили справу за статтею про хуліганство.
Нагадаємо, 9 листопада у російському місті Перм ледь не вкрали ліфт. За даними слідства, одним з грабіжників-невдах виявився працівник поліції.
Раніше, 2 листопада, у мережі з’явилися фото з неординарно "прикрашеного" міста Петрозаводськ. Місцеві мешканці були налякані через те, що вулицю вкрив "кривавий" лід.