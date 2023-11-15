Дійсно "гучне" весілля: у Підмосков'ї молодята та гості влаштували стрілянину, — росЗМІ (відео)

Росіяни відкрили вогонь у місті, налякавши перехожих. Правоохоронці, які завітали на святкування без запрошення, затримали кількох чоловіків.

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У місті Пушкіно в Підмосков’ї пройшло весілля, яке закінчилося затриманням та кримінальною справою. Деталями 15 листопада поділились у медіа Baza.

Пара та їхні гості вирішили відкрити вогонь посеред вулиці. Мешканці російського міста не зрозуміли таких веселощів.

"Стріляли молоді кілька разів — і на виході з дому на Ярославському шосе, і вже згодом, поряд з автомобілем", — розповіли автори контенту.

Налякані місцеві, які почули стрілянину, викликали поліцію. Правоохоронці затримали трьох чоловіків, чи є серед них наречений — невідомо.

"Тепер медовий місяць буде із присмаком кримінальної справи", — зазначили в медіа.

У місцевому виданні "Пушкинское время" повідомили, що усім затриманим чоловікам — від 21 до 23 років.

Слідчі порушили справу за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, 9 листопада у російському місті Перм ледь не вкрали ліфт. За даними слідства, одним з грабіжників-невдах виявився працівник поліції.

Раніше, 2 листопада, у мережі з’явилися фото з неординарно "прикрашеного" міста Петрозаводськ. Місцеві мешканці були налякані через те, що вулицю вкрив "кривавий" лід.