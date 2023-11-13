У Росії поліцейський намагався вкрасти ліфт із житлового будинку, — росЗМІ (відео)

Правоохоронець із напарником намагалися поцупити ліфт із будинку, розповіли журналісти. Одного зі злодіїв затримали, а інший втік.

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У російському місті Пермь двоє чоловіків мало не вкрали ліфт із житлового будинку. Про це повідомляє російське медіа Baza.

9 листопада одному з будинків на вулиці Юрша в Пермі змінювали ліфт. Новий поставили до шахти, старий розібрали та залишили біля входу до під'їзду. Двоє чоловіків вирішили, що ліфт можна вкрасти — і почали складати його частини в автомобіль.

"Під час цього їх застав голова ТСЖ (товариство власників житла — ред.). Він викликав поліцію", — передає джерело.

В РФ двоє чоловіків крадуть ліфт із житлового будинку

Відомо, що поки на місце злочину їхав наряд поліції, один зі злодіїв втік. Пізніше з'ясувалося, що підозрюваний працює у поліції. На обох викрадачів ліфтів порушили кримінальну справу, втікача поки що шукають.

Нагадаємо, у Шотландії злодій впав з витяжної шахти під час пограбування магазину молочних коктейлів, пробивши її наскрізь. Коли грабіжник, нарешті, пробрався до приміщення, то одразу взявся за касу.

Раніше Фокус писав про інцидент із прихованою камерою, яка врятувала чоловікові життя під час розлучення. Його дружина намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Тож він почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.