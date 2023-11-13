В России полицейский пытался украсть лифт из жилого дома, — росСМИ (видео)

Правоохранитель с напарником пытались украсть лифт из дома, рассказали журналисты. Одного из воров задержали, а другой сбежал.

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В российском городе Пермь двое мужчин чуть не украли лифт из жилого дома. Об этом сообщает российское медиа Baza.

9 ноября одном из домов на улице Юрша в Перми меняли лифт. Новый поставили в шахту, старый разобрали и оставили у входа в подъезд. Двое мужчин решили, что лифт можно украсть — и начали складывать его части в автомобиль.

"Во время этого их застал председатель ТСЖ (общество собственников жилья — ред.). Он вызвал полицию", — передает источник.

В РФ двое мужчин воруют лифт из жилого дома

Известно, что пока на место преступления ехал наряд полиции, один из воров сбежал. Позже выяснилось, что подозреваемый работает в полиции. На обоих похитителей лифтов возбудили уголовное дело, беглеца пока ищут.

Напомним, в Шотландии вор упал с вытяжной шахты во время ограбления магазина молочных коктейлей, пробив ее насквозь. Когда грабитель, наконец, пробрался в помещение, то сразу взялся за кассу.

Ранее Фокус писал об инциденте со скрытой камерой, которая спасла мужчине жизнь во время развода. Его жена пыталась навредить здоровью своего мужа. Поэтому он начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.