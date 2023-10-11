Полетел лицом вниз: вор-неудачник выпал из вытяжной шахты во время ограбления (фото)

Вскоре грабитель оправился от удара и поднялся на ноги. Он надел капюшон и забрал из магазина банку для чаевых, деньги из кассы, ящик для благотворительных пожертвований и немного резервной наличности.

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В Шотландии вор ударился лицом об пол после падения из вытяжной шахты во время ограбления магазина молочных коктейлей. Об этом пишет Glasgow Live.

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Полиция опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как грабитель выпал с вытяжной трубы во время налета на заведение For Fudge Shakes в Беллшилле (Шотладния).

Вор пролез через вытяжку на боковой стороне здания и проник в помещение магазина в воскресенье, 8 октября, около 09:50 утра. На записи видно, как он медленно протискивается через небольшую щель и пытается спуститься на мебель головой вперед. Однако внезапно он теряет равновесие и ударяется о пол, упав лицом вниз. Мужчине потребовалась минута, чтобы прийти в себя от сильного удара.

Задержанных нет, расследование продолжается Фото: Fudge Shakes

Вскоре грабитель поднялся на ноги, натянул боксеры и брюки, после чего надел капюшон и ограбил магазин, забрав из него банку для чаевых, деньги из кассы, ящик для благотворительных пожертвований и немного резервной наличности.

Работники For Fudge Shakes, прибывшие на место происшествия около 11.30 утра, сразу же позвонили в полицию, которая прибыла на место происшествия около 11:55. Задержанных нет, расследование продолжается.

"Один из менеджеров пришел утром и заметил, что одна из вытяжных шахт пробита насквозь. Когда грабитель, наконец, пробрался в помещение, мы увидели, как он работает на кассе и ищет другие вещи. Это ужасно, у нас хорошие, трудолюбивые молодые люди, и некоторые из них были очень потрясены в начале своей смены. В условиях растущих цен на все и сокращающейся прибыли это то, что нам не нужно", — рассказал один из владельцев предприятия.

Ранее Фокус сообщал, что скрытая камера возможно спасла мужчине жизнь во время развода. Женщина долгое время пыталась навредить здоровью своего мужа. Мужчина начал что-то подозревать и установил несколько камер видеонаблюдения, которые подтвердили его опасения.

Также стало известно, что мужчина, обвиняемый в похищении телеведущей, не выходил из дома из-за лишнего веса. Подозреваемый в 2018 году выступил с материалом о похудении и рассказал, что весит 222 кг. Он выпивал в среднем 36 пинт колы в неделю и налегал на нездоровую пищу. Суд подтвердил, что мужчина владел оружием и связался с киллером в Америке, чтобы убить телеведущую.