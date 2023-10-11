Полетів обличчям донизу: злодій-невдаха випав із витяжної шахти під час пограбування (фото)

Незабаром грабіжник оговтався від удару і піднявся на ноги. Він одягнув капюшон і забрав із магазину банку для чайових, гроші з каси, скриньку для благодійних пожертвувань і трохи резервної готівки.

Related video

У Шотландії злодій вдарився обличчям об підлогу після падіння з витяжної шахти під час пограбування магазину молочних коктейлів. Про це пише Glasgow Live.

Важливо

Позбавили всього: випускницю було покарано школою за танці на приватній вечірці (фото, відео)

Поліція опублікувала запис із камери відеоспостереження, на якому видно, як грабіжник випав із витяжної труби під час нальоту на заклад For Fudge Shakes у Беллшиллі (Шотландія).

Злодій проліз через витяжку на бічній стороні будівлі й проник у приміщення магазину в неділю, 8 жовтня, близько 09:50 ранку. На записі видно, як він повільно протискується через невелику щілину і намагається спуститися на меблі головою вперед. Однак раптово він втрачає рівновагу і вдаряється об підлогу, впавши обличчям донизу. Чоловікові знадобилася хвилина, щоб прийти до тями від сильного удару.

Затриманих немає, розслідування триває Фото: Fudge Shakes

Незабаром грабіжник піднявся на ноги, натягнув боксери та штани, після чого одягнув капюшон і пограбував магазин, забравши з нього банку для чайових, гроші з каси, скриньку для благодійних пожертвувань і трохи резервної готівки.

Працівники For Fudge Shakes, які прибули на місце події приблизно об 11.30 ранку, одразу ж зателефонували в поліцію, яка прибула на місце події приблизно об 11:55. Затриманих немає, розслідування триває.

"Один із менеджерів прийшов зранку і помітив, що одна з витяжних шахт пробита наскрізь. Коли грабіжник, нарешті, пробрався до приміщення, ми побачили, як він працює на касі та шукає інші речі. Це жахливо, у нас хороші, працьовиті молоді люди, і деякі з них були дуже вражені на початку своєї зміни. В умовах зростання цін на все і скорочення прибутку це те, що нам не потрібно", — розповів один із власників підприємства.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.