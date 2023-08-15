"Ви ж не жартуєте?": злочинець осоромився через "найдурніше пограбування року" (відео)

Чоловік прийшов у магазин з пістолетом вимагати грошей, але відповідь працівниці його приголомшила. На заваді злочину стали касовий апарат та підготовлений менеджер.

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У місті Грац в Австрії сталося безглузде пограбування, зіпсоване через касовий апарат. Деталями інциденту 14 серпня поділились у виданні Bild.

За даними ЗМІ, 9 серпня у крамницю увірвався грабіжник в капюшоні та масці. Він дістав пістолет та промовив, що хоче грошей. Проте вразити такою заявою працівницю за стійкою злочинцю не вдалося.

"Бос, це пограбування", — крикнула вона у глибину магазину.

Тоді до гангстера-невдахи підійшов 41-річний начальник крамниці Марко Коллер. Він спокійно пояснив, що каса не працює з 18:00.

"Вибачте, ви повинні були прийти на годину раніше", — сказав Коллер.

Хитра відповідь приголомшила грабіжника. Він розгубився, відмовившись вірити у невдачу.

"Ти ж не жартуєш, правда?", — сказав зловмисник.

Відео безглуздого пограбування в Австрії

Пізніше менеджер магазину пояснив, що навчився реагувати на спроби пограбування на спеціальному тренінгу.

"Я не боявся. Якби він пішов за стійку, я б його збив", — заявив Коллер.

У ЗМІ злочин, що зазнав краху через касовий апарат, назвали "найдурнішим пограбуванням року". Водночас у поліції проінформували, що злочинець може бути небезпечнішим, ніж здається з огляду на ситуацію у Граці. У громаді Кеметен того тижня стався напад на автозаправці — невідомий також був у масці та втік, вкравши 500 євро.

Нагадаємо, американець виграв у лотереї 3 мільйони доларів, але дізнався про це лише через місяць. Чоловік розповів, що планує інвестувати призові кошти — покласти на депозит у банк.

У США 13-річний хлопчик впав з висоти майже 30 метрів у Гранд-каньйоні та вижив. Він розповів, що відходив від дороги, щоб не заважати іншим робити фото з краєвидом.