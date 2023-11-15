И правда "громкая" свадьба: в Подмосковье молодожены и гости устроили стрельбу, — росСМИ (видео)

Россияне открыли огонь в городе, напугав прохожих. Правоохранители, которые пришли на празднование без приглашения, задержали нескольких мужчин.

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В городе Пушкино в Подмосковье прошла свадьба, которая закончилась задержанием и уголовным делом. Деталями 15 ноября поделились в медиа Baza.

Пара и их гости решили открыть огонь посреди улицы. Жители российского города не поняли такого веселья.

"Стреляли молодые несколько раз — и на выходе из дома на Ярославском шоссе, и уже потом, рядом с автомобилем", — рассказали авторы контента.

Напуганные местные, которые услышали стрельбу, вызвали полицию. Правоохранители задержали трех мужчин, есть ли среди них жених — неизвестно.

"Теперь медовый месяц будет с привкусом уголовного дела", — отметили в медиа.

В местном издании "Пушкинское время" сообщили, что всем задержанным мужчинам — от 21 до 23 лет.

Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве.

Напомним, 9 ноября в российском городе Пермь едва не украли лифт. По данным следствия, одним из грабителей-неудачников оказался сотрудник полиции.

Ранее, 2 ноября, в сети появились фото из неординарно "украшенного" города Петрозаводск. Местные жители были напуганы из-за того, что улицу покрыл "кровавый" лед.