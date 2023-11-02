В РФ дом покрыли "кровавые сосульки", местным страшно выходить на улицу, — росСМИ (фото)

Кроме жутких "украшений" на доме в городе появились замерзшие "реки крови" на тротуарах. Местные жители подозревают, что в ужасе надо винить мастеров, которые ремонтировали крышу.

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В городе Петрозаводск в России заметили неординарные "украшения" от природы до Хэллоуина. Дома и дороги покрыл "кровавый" лед. Деталями и фото с места событий 2 ноября поделились в медиа Baza.

"Хэллоуин закончился, но жители Петрозаводска все еще боятся выходить на улицу — их пугают кровавые сосульки", — говорится в посте.

Фото с места событий Фото: Игорь Подгорный / Baza

Авторы контента рассказали, что дом в Петрозаводске превратился в замок Дракулы — с красными сосульками, похожими на клыки, и "кровавыми реками" под ногами — за одну ночь. Местные подозревают, что произошло это из-за ремонта.

Фото с места событий Фото: Игорь Подгорный / Baza

Как объяснили в медиа, специалисты пропитывали крышу дома специальной смесью. Это должно было защитить сооружение от влаги и распада. Однако в городе выпал снег. Когда он накрыл обработанную крышу, начал таять и формировать жуткие сосульки.

Фото с места событий Фото: Игорь Подгорный / Baza

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