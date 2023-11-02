Идеальный ряд: мужчина столкнулся со "сбоем в матрице" при выходе из дома

Термин "сбой в матрице" в последние годы стал использоваться в интернете для обозначения примера явления, которое человек не может объяснить с помощью логики.

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Мужчина из США показал снимок потенциального "глюка в матрице", который он сделал выходя из своего дома в Афинах (штат Джорджия). Об этом пишет Newsweek.

Джастин Бивона показал фотографию в соцсетях, на которой запечатлено необычное зрелище. Американец увидел шесть одинаковых белых внедорожников, припаркованных в идеальный ряд.

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Американец был очень удивлен подобному стечению обстоятельств.

"Моя первая мысль была, что это сбой в Матрице. Симуляция не могла работать достаточно быстро, поэтому ей приходилось копировать и вставлять один и тот же автомобиль", — рассказал Бивона.

Впервые теорию о симуляции внешнего мира люди начали обсуждать после культового фильма "Матрица" 1999 года. В нем показывают версию мира, в которой человечество живет внутри компьютерной симуляции. Термин "сбой в матрице" в последние годы стал использоваться в Интернете для обозначения примера явления, которое невозможно объяснить с помощью логики.

Фильм "Матрица" 1999 года Фото: 360tv

Джастин Бивона разместил снимок внедорожников на популярном форуме Reddit. Многие пользователи принялись шутить о том, что компьютер перестал загружать текстуры или что у него закончилась оперативная память.

"Это как в GTA V, когда ты угоняешь машину, и половина машин NPC (неигровых персонажей), которые ты встречаешь после этого, становятся такой же модели, как та, которую ты только что угнал", — написал один из них.

Несмотря на "симуляцию" и возможный "сбой в матрице", Бивона сказал, что он знает, что это, скорее всего, просто совпадение.

"Я живу буквально рядом с кампусом Университета Джорджии. Я бы сказал, что небольшие белые внедорожники сейчас в тренде среди молодого поколения", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что британец нашел угнанный автомобиль с помощью Google Earth. Джей Робинсон вместе с другом смог отыскать свою машину по фотографии здания, возле которого та была припаркована.

Также стало известно, что в Британии "злые" дети разгромили дом стоимостью 1,2 млн фунтов. Джоанна Питтард и ее муж Мэтт планировали сделать его своим семейным очагом. Однако в течение месяца "злые" дети издевались над жильем с шестью спальнями, повредив кованую люстру, перевернув антикварную мебель и даже уничтожив свадебное платье хозяйки.