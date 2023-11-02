Ідеальний ряд: чоловік зіткнувся зі "збоєм у матриці" під час виходу з дому

Термін "збій у матриці" останніми роками почали використовувати в інтернеті для позначення прикладу явища, яке людина не може пояснити за допомогою логіки.

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Чоловік зі США показав знімок потенційного "глюку в матриці", який він зробив виходячи зі свого будинку в Афінах (штат Джорджія). Про це пише Newsweek.

Джастін Бівона показав фотографію в соцмережах, на якій зображено незвичайне видовище. Американець побачив шість однакових білих позашляховиків, припаркованих в ідеальний ряд.

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Американець був дуже здивований таким збігом обставин.

"Моя перша думка була, що це збій у Матриці. Симуляція не могла працювати досить швидко, тому їй доводилося копіювати й вставляти один і той самий автомобіль", — розповів Бівона.

Уперше теорію про симуляцію зовнішнього світу люди почали обговорювати після культового фільму "Матриця" 1999 року. У ньому показують версію світу, в якій людство живе всередині комп'ютерної симуляції. Термін "збій у матриці" останніми роками став використовуватися в Інтернеті для позначення прикладу явища, яке неможливо пояснити за допомогою логіки.

Фільм "Матриця" 1999 року Фото: 360tv

Джастін Бівона розмістив знімок позашляховиків на популярному форумі Reddit. Багато користувачів почали жартувати про те, що комп'ютер перестав завантажувати текстури або що у нього закінчилася оперативна пам'ять.

"Це як у GTA V, коли ти викрадаєш машину, і половина машин NPC (неігрових персонажів), які ти зустрічаєш після цього, такою самою моделлю, як та, яку ти щойно викрав", — написав один із них.

Попри "симуляцію" і можливий "збій у матриці", Бівона сказав, що він знає, що це, найімовірніше, просто збіг.

"Я живу буквально поруч із кампусом Університету Джорджії. Я б сказав, що невеликі білі позашляховики зараз у тренді серед молодого покоління", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що британець знайшов викрадений автомобіль за допомогою Google Earth. Джей Робінсон разом із другом зміг відшукати свою машину за фотографією будівлі, біля якої та була припаркована.

Також стало відомо, що в Британії "злі" діти розгромили будинок вартістю 1,2 млн фунтів. Джоанна Піттард та її чоловік Метт планували зробити його своїм сімейним вогнищем. Однак протягом місяця "злі" діти знущалися з житла з шістьма спальнями, пошкодивши ковану люстру, перевернувши антикварні меблі та навіть знищивши весільну сукню господині.