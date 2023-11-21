Под Ровно произошла авария с участием четырех авто: движение по трассе Киев – Чоп перекрыто

По данным полиции, в результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения и заблокировали проезд на дороге.

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Во ночь на вторник, 21 ноября, на трассе Киев – Чоп в Ровненской области столкнулись четыре транспортных средства. Два водителя были госпитализированы. ДТП произошло возле села Грушвица Вторая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровненской области.

Установлено, что на трассе столкнулись три грузовика – МАN с полуприцепом под управлением 28-летнего жителя Костополя, Renault Premium под управлением 41-летнего жителя Черниговщины и Renault Magnum с полуприцепом, которым управлял 56-летний житель Закарпатья.

Также в аварию попал 43-летний водитель кроссовера Mitsubishi Pajero из Львовской области, который перевозил другой автомобиль на лафете. Оба водителя, включая водителя Renault Magnum, были госпитализированы с различными травмами в результате столкновения.

Все транспортные средства получили механические повреждения и заблокировали проезд на дороге.

Один из очевидцев аварии рассказал, что по трассе двигался автомобиль, который на лафете вез внедорожник. Его якобы занесло на заснеженной мокрой дороге и он столкнулся с грузовиками.

Из-за аварии на 345 км автодороги Киев – Чоп ночью движение транспорта останавливали в обоих направлениях, восстановить его удалось только к утру вторника.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

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Напомним, на Закарпатье грузовик насмерть переехал полуторагодовалую девочку. За ребенком, который вышел на дорогу, не уследила пьяная мать. Ей грозит до 5-ти лет заключения. Водитель грузовика на момент аварии был трезв, его поместили в изолятор временного содержания.

Также недавно в Полтавской области на трассе Киев-Харьков из-за сильного тумана столкнулось 10 автомобилей. Сообщалось, что один водитель в результате аварии погиб.