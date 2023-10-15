Смертельное ДТП на Закарпатье: пьяный водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку (фото)

Подозреваемый мужчина может провести за решеткой до десяти лет, с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. Девочке пытались помочь, но она умерла на месте аварии.

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14 октября, на Закарпатье полиция задержала 46-летнего водителя BMW, который, находясь в пьяном состоянии, значительно превысил безопасную скорость. В результате он не смог справиться с управлением и съехал на обочину, по которой в то время шел 6-летний ребенок. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области в Facebook.

Трагическим исходом стала гибель девочки. Смертельное ДТП произошло в селе Турья Поляна Ужгородского района. В результате ДТП машина сбила ребенка и врезалась в забор. Несмотря на предоставленную медицинскую помощь, девочка скончалась на месте аварии.

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Водитель автомобиля марки BMW превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, где в то время находился ребенок.

"Полицейские освидетельствовали водителя — за рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер зафиксировал 2,13 промилле алкоголя в его крови", — говорится в сообщении полиции.

Девочке пытались помочь, но она умерла на месте аварии Фото: Facebook

Сейчас следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания. По делу продолжаются первоочередные следственные действия и будет проведен ряд необходимых экспертиз.

Задержанный может провести за решеткой до десяти лет Фото: Facebook

Задержанный может провести за решеткой до десяти лет, с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Ранее Фокус сообщал, что в Николаевской области произошло тройное ДТП: есть жертвы. По данным следствия, авария произошла на трассе Н-11 "Николаев – Днепр". В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

Также стало известно, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.