В Николаевской области произошло тройное ДТП: есть жертвы (фото)

По данным следствия, авария произошла на трассе Н-11 "Николаев – Днепр". В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

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В воскресенье, 24 сентября, в Николаевской области произошло масштабное ДТП, в котором участвовали три автомобиля. В результате столкновения легкового автомобиля BMW 330D, внедорожника Ford Ranger и грузовика Mercedes Benz Sprinter 519 CDI погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Авария произошла приблизительно в 15:10 на трассе Н-11 "Николаев – Днепр", неподалеку от села Марьевка, которое входит в состав Ингульской громады. В результате аварии от полученных телесных повреждений скончались 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля BMW.

Помимо этого, 40-летний водитель автомобиля Ford и его 29-летний пассажир получили множественные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для госпитализации.

Важно отметить, что 39-летний водитель грузовика-рефрижератора Mercedes Benz не пострадал в этом инциденте, как сообщила полиция.

Правоохранительные органы начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, в результате которого произошла смерть потерпевшего. Согласно данной статье, лицо, управлявшее транспортным средством и приведшее к смерти другого человека, может быть осуждено на лишение свободы сроком до 10 лет, а также лишено права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины данного происшествия.

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Напомним, ранее в Украине уже происходили ДТП на блокпостах. В частности, ночью 25 июля водитель сбил в столице двух нацгвардейцев. Один пострадавший погиб, другого госпитализировали.

27 июля в Киевской области в блокпост врезался грузовик. Тогда обошлось без пострадавших. Как отмечали в полиции, аварийную ситуацию создал водитель Daewoo, который выезжал со второстепенной улицы и не предоставил преимущества DAF.

Вечером 14 сентября 24-летний иностранец сбил в Винницкой области девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая погибла в результате полученных травм.