У Миколаївській області сталася потрійна ДТП: є жертви (фото)

За даними слідства, аварія сталася на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро". Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

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У неділю, 24 вересня, у Миколаївській області сталася масштабна ДТП, у якій брали участь три автомобілі. Унаслідок зіткнення легкового автомобіля BMW 330D, позашляховика Ford Ranger і вантажівки Mercedes Benz Sprinter 519 CDI загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Аварія сталася приблизно о 15:10 на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро", неподалік від села Мар'ївка, яке входить до складу Інгульської громади. Унаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

Крім цього, 40-річний водій автомобіля Ford і його 29-річний пасажир дістали множинні травми і їх доправили до медичного закладу для госпіталізації.

Важливо зазначити, що 39-річний водій вантажівки-рефрижератора Mercedes Benz не постраждав у цьому інциденті, як повідомила поліція.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, внаслідок якого сталася смерть потерпілого. Згідно з цією статтею, особу, яка керувала транспортним засобом і призвела до смерті іншої людини, можуть засудити до позбавлення волі строком до 10 років, а також позбавити права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини і причини цієї події.

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Нагадаємо, раніше в Україні вже відбувалися ДТП на блокпостах. Зокрема, вночі 25 липня водій збив у столиці двох нацгвардійців. Один потерпілий загинув, іншого госпіталізували.

27 липня в Київській області в блокпост врізалася вантажівка. Тоді обійшлося без постраждалих. Як зазначали в поліції, аварійну ситуацію створив водій Daewoo, який виїжджав із другорядної вулиці і не надав переваги DAF.

Увечері 14 вересня 24-річний іноземець збив у Вінницькій області дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Постраждала загинула внаслідок отриманих травм.