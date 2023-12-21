В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие и раненые (фото)

Авария произошла недалеко от украинско-польской границы. В польской службе спасения говорят, что водитель автобуса врезался в грузовик, который стоял в очереди.

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В Польше в результате столкновения микроавтобуса на украинской регистрации и грузовика погиб 30-летний гражданин Украины, еще восемь человек получили ранения. Об этом пишет польское издание RMF24.

Авария произошла в 5:30 утра недалеко от пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенне" в селе Белжец Люблинского воеводства.

Фото: скріншот

Правоохранители сообщают, что в автобусе находилось девять человек. За рулем находилась 42-летняя женщина. Отмечается, что она была трезвой.

Водитель не успела вовремя затормозить и врезалась в грузовик, который стоял в очереди к границе. Восемь человек с травмами были доставлены в медучреждение. 30-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

После аварии полицейские перекрыли дорогу и организовали объезд через села Саленик и Затыле-Осада. Грузовикам, которые едут в пункт пропуска, рекомендовали объезжать перекрытый участок из Подкарпатского воеводства через Седлиску.

Очереди на границе из грузовиков

Из-за забастовки польских перевозчиков, которую они начали в начале ноября, на украинско-польской границе образовались большие очереди из грузовиков.

В частности, на границе сообщалось уже о трех смертях за время блокады границы. Так, в начале ноября неподалеку от пункта пропуска умер 54-летний водитель. О еще одной смерти стало известно 23 ноября. Также 16 декабря на КПП "Краковец-Корчева" умер 38-летний водитель из Украины.

Также 14 декабря журналист Евгений Плинский сообщил, что на украинско-польской границе водитель на микроавтобусе с польскими номерами сбил трех украинцев. В украинском МИД говорили, что злоумышленника задержала польская полиция.

В ноябре в результате аварии в Польше погибли две женщины и ребенок. ДТП произошло 19 ноября в районе села Вереши. В Службе спасения сообщали, что водитель автобуса заснул за рулем.

Также о смертельной аварии в Польше сообщалось в июле. Тогда в городе Титусин автобус с украинцами въехал в припаркованную фуру.