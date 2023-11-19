Украинцы, ехавшие к границе, попали в аварию в Польше: среди погибших есть ребенок (фото)

В Службе спасения рассказали, что водитель заснул за рулем. Две женщины и 6-летняя девочка погибли, 3-летний ребенок и женщина — в тяжелом состоянии.

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Ночью на 19 ноября в районе села Верешин в Польше произошла авария, в результате которой погибли украинцы. Среди жертв есть ребенок. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления государственной пожарной охраны.

Польские спасатели получили сообщение об аварии примерно в 4:41. Прибыв на место, они увидели, что автобус врезался в дерево.

По данным ведомства, в машине ехало 10 человек. Две женщины погибли на месте ДТП. Пострадавшую 6-летнюю девочку пыталась реанимировать "скорая", но спасти жизнь ребенка не удалось.

Фото с места событий Фото: Государственная пожарная охрана Польши

"Семеро оставшихся пассажиров были в сознании и были доставлены в больницы", — отметила пресс-служба.

В Службе спасения рассказали, что автобус вез украинцев в пункт пропуска через границу в Долгобычеве. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.

В PAP рассказали, что автобус выехал на встречную полосу, а с нее — в кювет, и уже там врезался в дерево. Сейчас дорога на месте ДТП полностью перекрыта.

Фото с места событий Фото: Государственная пожарная охрана Польши

В СМИ со ссылкой на полицию передали, что водитель был трезвым.

Среди госпитализированных пассажиров есть 3-летний ребенок. Он находится в тяжелом состоянии. Одна из женщин также в тяжелом состоянии.

В TVN24 проинформировали, что водитель тоже получил травмы в результате аварии. Когда он выйдет из больницы, его задержат и допросят.

Фото с места событий Фото: Государственная пожарная охрана Польши

Полиция должна предъявить мужчине обвинения в непреднамеренном причинении ДТП, в котором погибли люди. За это ему может грозить заключение на срок до восьми лет.

В медиа сообщили, что трое пассажиров уже прошли обследование и покинули больницу. Среди них была 27-летняя женщина, которая потеряла в аварии 6-летнюю дочь.

Фото с места событий Фото: Государственная пожарная охрана Польши

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на место ДТП выехал консул, который окажет гражданам помощь. Также Генеральное консульство Украины в Люблине сотрудничает с польскими правоохранителями, чтобы установить обстоятельства происшествия, и контролирует лечение пострадавших.

Напомним, в Польше 16-летний подросток совершил нападение на 12-летнюю украинку. Девочку пришлось ввести в кому, чтобы спасти ей жизнь.

Украинские спасатели поделились трогательными кадрами спасения щенка и котенка. Хвостатых вынесли из частного дома, охваченного огнем.