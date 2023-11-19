Українці, що їхали до кордону, потрапили в аварію у Польщі: серед загиблих є дитина (фото)

У Службі порятунку розповіли, що водій заснув за кермом. Двоє жінок та 6-річна дівчинка загинули, 3-річна дитина та жінка — у важкому стані.

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Вночі на 19 листопада в районі села Верешин у Польщі сталася аварія, внаслідок якої загинули українці. Серед жертв є дитина. Про це повідомила пресслужба окружного управління державної пожежної охорони.

Польські рятувальники отримали повідомлення про аварію приблизно о 4:41. Прибувши на місце, вони побачили, що автобус врізався у дерево.

За даними відомства, в машині їхало 10 осіб. Дві жінки загинули на місці ДТП. Постраждалу 6-річну дівчинку намагалась реанімувати "швидка", але врятувати життя дитини не вдалося.

Фото з місця подій Фото: Державна пожежна охорона Польщі

"Семеро пасажирів, що залишилися, були при свідомості та були доставлені до лікарень", — зазначила пресслужба.

У Службі порятунку розповіли, що автобус віз українців до пункту пропуску через кордон у Довгобичеві. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій заснув за кермом.

У PAP розповіли, що автобус виїхав на зустрічну смугу, а з неї — у кювет, і вже там врізався у дерево. Нині дорога на місці ДТП повністю перекрита.

Фото з місця подій Фото: Державна пожежна охорона Польщі

У ЗМІ з посиланням на поліцію передали, що водій був тверезим.

Серед госпіталізованих пасажирів є 3-річна дитина. Вона перебуває у важкому стані. Одна з жінок також у важкому стані.

У TVN24 проінформували, що водій теж отримав травми внаслідок аварії. Коли він вийде з лікарні, його затримають та допитають.

Фото з місця подій Фото: Державна пожежна охорона Польщі

Поліція має висунути чоловіку звинувачення у ненавмисному спричиненню ДТП, в якій загинули люди. За це йому може загрожувати ув’язнення на строк до восьми років.

У медіа повідомили, що троє пасажирів вже пройшли обстеження та покинули лікарню. Серед них була 27-річна жінка, яка втратила в аварії 6-річну доньку.

Фото з місця подій Фото: Державна пожежна охорона Польщі

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на місце ДТП виїхав консул, який надасть громадянам допомогу. Також Генеральне консульство України в Любліні співпрацює з польськими правоохоронцями, щоб встановити обставини події, і контролює лікування постраждалих.

Нагадаємо, у Польщі 16-річний підліток скоїв напад на 12-річну українку. Дівчинку довелося ввести в кому, щоб врятувати їй життя.

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