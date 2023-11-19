"Ніхто не постраждав": у ДСНС поділились зворушливими кадрами порятунку чотирилапих (відео)

Рятувальники винесли з охопленого вогнем будинку цуценя й кошеня. Улюбленців повернули їхній власниці.

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18 листопада у Голосіївському районі Києва сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальникам вдалося винести з охопленої вогнем оселі кошеня та цуценя. Деталями поділилась пресслужба Головного управління ДСНС України у столиці.

О 18:04 Служба порятунку отримала повідомлення, що на вулиці Лютневій сталася пожежа. Вже за вісім хвилин працівники ДСНС прибули на місце події.

Як з’ясувалося, горів одноповерховий приватний будинок. Вже о 18:58 пожежа була ліквідована.

"Під час ліквідації було врятовано кошеня та цуценя", — проінформували в ДСНС.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Рятувальники повернули хвостатих власниці.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

"На щастя, ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — додали у відомстві.

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