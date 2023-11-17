Курив на балконі й тішився: чоловік навмисно підпалив орендовану квартиру (фото)

Медики визнали чоловіка осудним для висунення обвинувачень. Однак його адвокат наполягає на повторній психіатричній експертизі.

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55-річний шотландець з Единбурга Мартін Дочерті навмисно підпалив диван у своїй орендованій квартирі в триповерховому будинку. Після скоєного він вийшов на балкон покурити й спостерігав за тим, як догоряють штори у вітальні, пише британський таблоїд Daily Record.

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Очевидці кажуть, що були здивовані, коли побачили безтурботного чоловіка на балконі, який навіть не намагався загасити вогонь. Люди гукали, щоб він негайно втікав звідти, але безрезультатно.

Коли на місце події прибули чотири пожежні машини, карета швидкої допомоги та поліціанти, Дочерті зізнався в зумисному підпалі. Він пояснив, що розпалити вогнище на дивані його попросив покійний друг Стівен.

Медики визнали Дочерті осудним Фото: колаж Фокус

Жителів з 12 квартир будинку, де живе Мартін, довелося евакуювати, адже існував ризик швидкого поширення вогню.

Після того, як пожежники загасили полум’я, евакуйованим жителям дозволили повернутися до своїх домівок. Однак квартира самого палія більше непридатна для проживання.

За словами рятувальників, вогонь пошкодив стіни та стелю й поширювався далі по дерев’яній підлозі квартири. З часом він міг перекинутися й на поверх нижче.

Дочерті госпіталізували до місцевої Единбурзької королівської лікарні, де його визнали придатним для висунення звинувачень, однак адвокат Пітер Віннінг заявив, що його клієнт має проблеми з психічним здоров'ям, і наполягає на повторній експертизі.

Суд має винести вирок у наступному місяці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сім'я з Арканзасу, яка прокинулася від запаху гару й виявила отвір у терасі, що димівся поруч з їхнім будинком. Подружжя думає, що виною цьому може бути метеорит.

Крім того, у США пожежну службу викликали в один із будинків у місті на півночі штату Нью-Йорк. Однак рятувальники були приголомшені, побачивши не пожежу, а передчасну, але "дивовижну" декорацію до Гелловіну.