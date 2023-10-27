Відчули запах гару: сім'я думає, що осколок метеорита пошкодив їхню терасу (відео)

На місці загоряння подружжя знайшло камінь, який притягується магнітом. Щоб підтвердити таку теорію, потрібно більш детально дослідити знахідку. Подібна процедура може зайняти понад рік.

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У США сім'я з Арканзасу, яка прокинулася від запаху гару, виявила отвір у терасі, що димівся поруч з їхнім будинком. Подружжя думає, що виною цьому може бути метеорит. Про це пише UPI.

Джон Девейн із Грінвуда розповів, що приблизно о третій годині ночі він і його сім'я прокинулися, почувши дим у житлі, і почали шукати його джерело.

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Подружжя виявило, що запах гару йде з отвору в терасі поруч з їхнім будинком, яка, вочевидь, загорілася. За словами Девейна, полум'я було загашено, але в дерев'яному покритті залишилася велика діра.

Пожежники обстежили отвір і не змогли визначити ймовірну причину загоряння, крім того, що пожежа, мабуть, почалася зсередини.

Перевірка автентичності може зайняти більше року Фото: WKRC

Пізніше Джон і його сім'я розбирали уламки за допомогою магніту і виявили на місці події невеликий магнітний камінь. Сім'я думає, що він може бути залишками метеорита, але для підтвердження своїх підозр його необхідно дослідити в Геологічній службі США. Така перевірка може зайняти понад рік.

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