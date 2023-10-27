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Відчули запах гару: сім'я думає, що осколок метеорита пошкодив їхню терасу (відео)

Сім'я думає, що знайшла уламок метеорита, метеорит, уламок метеорита, камінь, притягується магнітом, пожежа, пошкодив терасу
Фото: WKRC | Сім'я думає, що знайшла уламок метеорита

На місці загоряння подружжя знайшло камінь, який притягується магнітом. Щоб підтвердити таку теорію, потрібно більш детально дослідити знахідку. Подібна процедура може зайняти понад рік.

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У США сім'я з Арканзасу, яка прокинулася від запаху гару, виявила отвір у терасі, що димівся поруч з їхнім будинком. Подружжя думає, що виною цьому може бути метеорит. Про це пише UPI.

Джон Девейн із Грінвуда розповів, що приблизно о третій годині ночі він і його сім'я прокинулися, почувши дим у житлі, і почали шукати його джерело.

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Подружжя виявило, що запах гару йде з отвору в терасі поруч з їхнім будинком, яка, вочевидь, загорілася. За словами Девейна, полум'я було загашено, але в дерев'яному покритті залишилася велика діра.

Пожежники обстежили отвір і не змогли визначити ймовірну причину загоряння, крім того, що пожежа, мабуть, почалася зсередини.

Сім'я думає, що знайшла уламок метеорита, метеорит, уламок метеорита, камінь, притягується магнітом, пожежа, пошкодив терасу Fullscreen
Перевірка автентичності може зайняти більше року
Фото: WKRC

Пізніше Джон і його сім'я розбирали уламки за допомогою магніту і виявили на місці події невеликий магнітний камінь. Сім'я думає, що він може бути залишками метеорита, але для підтвердження своїх підозр його необхідно дослідити в Геологічній службі США. Така перевірка може зайняти понад рік.

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