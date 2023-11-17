Курил на балконе и радовался: мужчина намеренно поджег арендованную квартиру (фото)

Медики признали мужчину вменяемым для предъявления обвинений. Однако его адвокат настаивает на повторной психиатрической экспертизе.

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55-летний шотландец из Эдинбурга Мартин Дочерти намеренно поджег диван в своей съемной квартире в трехэтажном доме. После содеянного он вышел на балкон покурить и наблюдал за тем, как догорают шторы в гостиной, пишет британский таблоид Daily Record.

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Очевидцы утверждают, что были удивлены, когда увидели беззаботного мужчину на балконе, он даже не пытался потушить огонь. Люди кричали, чтобы он немедленно убегал оттуда, но безрезультатно.

Когда на место происшествия прибыли четыре пожарные машины, карета скорой помощи и полицейские, Дочерти признался в умышленном поджоге. Он объяснил, что разжечь костер на диване его попросил покойный друг Стивен.

Медики признали Дочерти вменяемым Фото: коллаж Фокус

Жителей из 12 квартир дома, где живет Мартин, пришлось эвакуировать, ведь существовал риск быстрого распространения огня.

После того как пожарные потушили пламя, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома. Однако квартира самого поджигателя больше непригодна для проживания.

По словам спасателей, огонь повредил стены и потолок и распространялся дальше по деревянному полу квартиры. Со временем он мог перекинуться и на этаж ниже.

Дочерти госпитализировали в местную Эдинбургскую королевскую больницу, где его признали пригодным для предъявления обвинений, однако адвокат Питер Виннинг заявил, что у его клиента есть проблемы с психическим здоровьем, и настаивает на повторной экспертизе.

Суд должен вынести приговор в следующем месяце.

Напомним, ранее Фокус писал о семье из Арканзаса, которая проснулась от запаха гари и обнаружила дымящееся отверстие в террасе рядом с их домом. Супруги думают, что виной этому может быть метеорит.

Кроме того, в США пожарную службу вызвали в один из домов в городе на севере штата Нью-Йорк. Однако спасатели были ошеломлены, увидев не пожар, а преждевременную, но "удивительную" декорацию к Хэллоуину.