Соседи вызвали пожарных: бушующий в доме огонь оказался украшением на Хэллоуин (видео)

Декорации внутри дома создают впечатление, что жилье действительно горит. Сквозь окна пробиваются языки пламени, охватывающие все помещение. В это поверили и встревоженные соседи.

Related video

В США пожарная служба Гленс Фолс была вызвана в один из домов в городе на севере штата Нью-Йорк из-за "подтвержденного пожара в строении". Однако спасатели были потрясены, увидев не пожар, а преждевременную, но "удивительную" декорацию к Хэллоуину. Об этом пишет New York Post.

Важно

Реликвия в заброшенном доме: в сети появилась группа "наблюдения за стулом" (видео)

На видео, предоставленном пожарным владельцем дома, видна экстравагантная декорация, которая делает дом похожим на потенциальное место пожара. Декорации создают впечатление, что дом действительно горит: сквозь окна пробиваются языки пламени и, кажется, охватывают все помещение. В это поверили и встревоженные соседи.

"К нашему удивлению, это оказалось потрясающим украшением к Хэллоуину. Эта выставка будет работать по пятницам и субботам для развлечения публики до конца октября", — заявили в пожарной службе.

Пожарные добавили, что это зрелище было создано с помощью "двух светодиодных ламп, коробчатого вентилятора, серебряного листа" и дымовой машины.

Экстравагантная декорация, которая делает дом похожим на потенциальное место пожара Фото: Glens Falls Firefighters

Большинство комментаторов в соцсетях, в том числе и пожарная служба, приветствовали творческий подход домовладельцев.

"Наши соседи такие креативные! Так держать, Джон и Мэтт, это так реалистично!" — написали соседи.

Однако один человек отметил, что в таком случае было бы неплохо заранее уведомить пожарную службу. Хотя спасатели и сами были удивлены.

"Владельцы дома были великолепны! Спасибо им еще раз, нам нравятся эти звонки", — написал представитель пожарной службы в Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила дом и нашла "темную" комнату со старинными вещами. 21-летняя Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Это здание, по ее мнению, идеально сочетало "винтажный шарм и историческую значимость".

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.