Держала в секрете: женщина купила дом и нашла "темную" комнату со старинными вещами (фото)

21-летняя Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Это здание, по ее мнению, идеально сочетает "винтажный шарм и историческую значимость".

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В штате Иллинойс, США, молодая женщина приобрела дом, построенный в XIX веке, и обнаружила в нем потайную комнату со старыми фотографиями и загадочным устройством. Об этом пишет Newsweek.

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21-летняя Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Это здание, по ее мнению, идеально сочетает "винтажный шарм и историческую значимость". Во время осмотра подвала риелтор обратила внимание американки на странную стену, скрытую за массивным старинным шкафом.

"Она видела через щель между боковой стенкой шкафа и стеной, что за ним находится дверь. Когда мы поговорили с продавцом, он сказал, что у него нет ключа от двери и что к ней не подходили уже несколько десятилетий", — рассказала Фелиция.

К двери не подходили уже несколько десятилетий Фото: newsweek

Как только сделка по продаже недвижимости была оформлена, женщина поехала в свой новый дом, зная, что ей нужно сделать в первую очередь.

"Первое, что я сделала, — без особых усилий отодвинула шкаф, и, конечно же, там оказалась дверь. За таинственной дверью нас ждал целый клад исторических предметов. Мы нашли несколько газетных вырезок, фотографии, открытки и книгу по дентальной рентгенографии. Но больше всего меня привлек большой аппарат, аккуратно пристроенный в углу комнаты. Проведя небольшое исследование… я узнала, что это был фотоувеличитель для черно-белой фотографии", — сказала Лалла.

Изначально она держала свою находку в секрете, рассказывая о ней только близким друзьям и родственникам. Она пригласила свою старшую сестру, работающую фотографом, осмотреть находки. Родственница сообщила, что это помещение ранее использовалось в качестве темной комнаты для проявки снимков.

Изначально женщина держала свою находку в секрете Фото: newsweek

Лалла решила выяснить, кто жил в этом доме несколько десятилетий назад. Обратившись в местное историческое общество и библиотеки, она не смогла найти точной информации о предыдущих владельцах. Девушка пока не определилась, как поступить с новым помещением. Она планирует передать старое фотооборудование в какую-нибудь школу с фотокружком.

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