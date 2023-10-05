"Слышали крики": американка случайно переехала в старинный особняк с привидениями (фото)

Шэрин Луэдке и ее муж Джордж не знали о дурной славе исторического здания. Однако предприимчивая женщина извлекла максимум пользы из паранормальных явлений на своей земле и теперь предлагает жителям и гостям города экскурсии по "призрачному" дому.

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Шэрин Луэдке, которой за 70 лет, купила особняк МакПайк в Альтоне, штат Иллинойс (США), не зная, что в нем "обитают привидения". Ее гости часто слышат грохот, голоса и видят в окнах жуткие фигуры. Об этом пишет Daily Star.

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Женщина рассказала, что случайно переехала в "самый населенный город с привидениями" США, не зная, что в ее новом доме якобы уже живет множество паранормальных существ. По словам Шэрин, она купила особняк МакПайк в Альтоне (штат Иллинойс) вместе со своим мужем Джорджем, не зная, что в нем обитает множество призраков. Предприимчивая американка извлекла максимум пользы из паранормальных явлений на своей земле и теперь предлагает жителям и гостям города экскурсии по "призрачному" дому.

"Когда я покупала особняк, я не знала, что в нем обитают привидения, и до того, как он стал моим домом, у меня не никаких связей с паранормальным миром. С тех пор мы пережили много событий. Однажды поздно ночью в доме кто-то сломал дверь, мы пошли чинить ее, и я сказала: "Давайте сделаем это завтра", — и тут упал кусок штукатурки. Он чуть не попал в моего мужа, и я пробормотала ругательное слово. Тут же я почувствовала, как ко мне подошел дух и дал мне понять что ругаться это плохо", — рассказала Шэрин.

Шэрин Луэдке переехала в "самый населенный город с привидениями" США Фото: McPike Mansion

Особняк находится в центре города и представляет собой внушительное здание, построенное в 1869 году как дом мэра и бизнесмена. После его смерти в 1945 году особняк принадлежал одному человеку, который сдавал комнаты в аренду. Впоследствии дом был включен в Национальный реестр исторических мест, пока в 1994 году его не заняли Шэрин и Джордж.

В настоящее время считается, что в доме обитают хозяин и бывшая служанка, а также другие призраки, в том числе дети в саду. Каждую пятницу и субботу осенью в особняке МакПайк проводятся экскурсии для тех, кто желает познакомиться с паранормальными явлениями, и, по словам Шэрин, многие люди рассказывают жуткие истории, связанные с их пребыванием здесь.

"Посетители часто запечатлевают в окнах дома образы мужчин, женщин и детей. Мы видели тени, слышали крики и голоса, а некоторые видели людей. Голоса, шаги, световые шары, прикосновения и различные запахи. Однажды одна женщина потеряла в подвале кольцо с бриллиантом и сапфиром. Мы искали его по всему дому и не нашли, но я заверила ее, что будем искать дальше и оно обязательно найдется. Через некоторое время после этого приехала моя подруга и пошла со мной в подвал. Она сказала, что на лестнице стоит женщина и что-то говорит о том, что в этот раз она вернет кольцо, но чтобы он больше не теряли", — добавила американка.

Особняк МакПайк, в котором якобы обитают призраки Фото: McPike Mansion

Осенью в особняке МакПайк регулярно проводятся экскурсии, стоимость которых составляет 20 долларов для взрослого, 10 долларов для подростка и 5 долларов для ребенка.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии заброшенный парк аттракционов получит "новую жизнь". Он закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов. Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали.

Также стало известно, что прозванный "греческим Диснейлендом" замок засыпает мусором. Здание является заброшенным, но когда-то он был настоящей крепостью с многочисленными коридорами, комнатами, арками, доспехами и подвалами.