Супруги лишились миллионов, продав найденную в гараже маску за "копейки" (фото)

Супруги обвинили местного антиквара в том, что он обманул их, не заплатив справедливую цену за редкий предмет.

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Пожилая пара из Франции продала "никчемную" африканскую маску за 157 долларов. Теперь они судятся с покупателем, который продал ее на аукционе за 4,4 млн долларов. Об этом пишет Le Monde.

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Супруги обвинили антиквара в том, что он обманул их, лишив семизначной суммы, после того как тот узнал, что проданная им африканская маска стоила на аукционе 4,4 млн долларов. Неназванная пожилая пара подала иск против торговца, требуя от апелляционного суда в Ниме определить размер причитающейся им компенсации.

Маска была обнаружена во время уборки дома, когда супруги готовились к распродаже гаража. Однако она была отложена для местного антиквара, который согласился купить ее за 157 долларов США в сентябре 2021 года. Спустя несколько месяцев они прочитали в газете, что маска была продана за миллионы на аукционе в Монпелье. Согласно объявлению, это была традиционная габонская маска фанг, используемая в свадебных, похоронных и других ритуалах.

Аукционист Жан-Кристоф Джузеппи позирует рядом с маской Фото: коллаж Фокус

Судебный процесс все еще продолжается, но супружеская пара сумела одержать небольшую победу. 28 июня апелляционный суд принял решение, что их претензии "в принципе обоснованы", и постановил заморозить выручку от продажи на аукционе до окончания рассмотрения дела. Их аргументы основаны на том, что торговец скрыл свои подозрения относительно истинной стоимости предмета. Вместо того чтобы выставить маску в своем магазине, он обратился в три аукционных дома во Франции с просьбой оценить ее денежную стоимость. По результатам анализа она была датирована XIX веком.

Аукционный дом выставил маску на продажу с оценкой от 300 000 до 400 000 долларов. В марте 2022 году она была продана более чем в три раза дороже.

Столкнувшись с возможным судебным разбирательством, антиквар первоначально предложил супругам компенсацию в размере около 315 тысяч долларов, однако судебные документы, изученные Artnet News, свидетельствуют о том, что это предложение было отклонено из-за несогласия детей супругов.

Ранее Фокус сообщал, что в США купленную за 4 доллара картину продали за $ 191 тысячу. Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим художником. Долгое время рисунок считали утерянным.

Также стало известно, что супруги нашли в старинном замке картину стоимостью $ 2,5 миллиона. Ранее полотно признавали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно настоящее. Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений. Теперь она может помочь семье оплатить счета.