Давно утерянный шедевр: в США купленную за 4 доллара картину продали за $191 тысячу (фото)

Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим художником. Долгое время рисунок считали утерянным.

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Художественное произведение, купленное в магазине в Нью-Гэмпшире (США) 6 лет назад за 4 доллара, принесло покупательнице 191 тысячу долларов. Об этом пишет UPI.

Картина входила в серию из четырех работ, созданных в 1939 году для издания романа "Рамона", вышедшего в 1884 году, в котором рассказывается о шотландской девушке. Долгое время она просто лежала в шкафу.

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Давно утерянный шедевр был создан американским мастером искусства Ньюэллом Конверсом Уайетом и был продан на аукционе за 191 000 долларов. На картине изображена осиротевшая молодая женщина, находящаяся в конфликте со своей приемной матерью.

Аукционный дом Bonhams Skinner сообщил, что картина считалась экспертами давно потерянной, однако она оказалась у женщины, которая пожелала остаться неизвестной. В августе 2017 американка приобрела картину в магазине Savers в Нью-Гэмпшири, когда искала рамки, которые можно было бы отремонтировать и перепродать. Не имея никакой информации о рисунке, она купила его за 4 доллара и принесла домой. Некоторое время рисунок висел у нее на стене, а затем лежал в шкафу.

Аукционный дом полагает, что рамка, в которой находится картина, была выбрана самим Уайтом Фото: Bonhams Skinner

Женщина узнала об истинной ценности картины после того, как разместила ее фотографию в Facebook. Ей посоветовали обратиться к сотрудникам музея Brandywine в Чаддс Форд, штат Пенсильвания. Кроме того, ее сообщение увидела Лорен Льюис из штата Мэн Лорен Льюис, которая в свое время руководила несколькими выставками Н.К. Уайета.

После того, как подлинность картины была установлена, она решила выставить ее на аукцион. Окончательная цена продажи составила 191 000 долларов США с учетом премий и сборов.

Местонахождение картины до того, как она попала в магазин, остается загадкой, но специалисты из Bonhams предполагают, что она могла быть подарена издателю книги самим художником. Уайет, художник и иллюстратор родом из Массачусетса, автор более 3 тысяч картин. Известен своей способностью усиливать драматизм и развитие персонажей сопроводительного текста с помощью своих работ.

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