Давно загублений шедевр: у США куплену за 4 долари картину продали за $191 тисячу (фото)

Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.

Related video

Художній твір, куплений у магазині в Нью-Гемпширі (США) 6 років тому за 4 долари, приніс покупниці 191 тисячу доларів. Про це пише UPI.

Картина входила в серію з чотирьох робіт, створених 1939 року для видання роману "Рамона", що вийшов 1884 року, в якому розповідається про шотландську дівчину. Довгий час вона просто лежала в шафі.

Важливо

"Доказ неможливого": мандрівник у часі помічений на знімку 1943 року (фото)

Давно загублений шедевр був створений американським майстром мистецтва Ньюеллом Конверсом Вайетом і був проданий на аукціоні за 191 000 доларів. На картині зображена осиротіла молода жінка, яка перебуває в конфлікті зі своєю прийомною матір'ю.

Аукціонний дім Bonhams Skinner повідомив, що картину експерти вважали давно загубленою, проте вона опинилася у жінки, яка побажала залишитися невідомою. У серпні 2017 року американка придбала картину в магазині Savers у Нью-Гемпширі, коли шукала рамки, які можна було б відремонтувати та перепродати. Не маючи жодної інформації про малюнок, вона купила його за 4 долари й принесла додому. Деякий час малюнок висів у неї на стіні, а потім лежав у шафі.

Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим Вайтом Фото: Bonhams Skinner

Жінка дізналася про справжню цінність картини після того, як розмістила її фотографію у Facebook. Їй порадили звернутися до співробітників музею Brandywine в Чаддс Форд, штат Пенсільванія. Крім того, її повідомлення побачила Лорен Льюїс зі штату Мен Лорен Льюїс, яка свого часу керувала кількома виставками Н.К. Вайєта.

Після того, як справжність картини було встановлено, вона вирішила виставити її на аукціон. Остаточна ціна продажу склала 191 000 доларів США з урахуванням премій і зборів.

Місцеперебування картини до того, як вона потрапила до магазину, залишається загадкою, але фахівці з Bonhams припускають, що вона могла бути подарована видавцеві книги самим художником. Вайєт, художник та ілюстратор родом із Массачусетсу, автор понад 3 тисяч картин. Відомий своєю здатністю посилювати драматизм і розвиток персонажів супровідного тексту за допомогою своїх робіт.

Раніше Фокус повідомляв, що таємна компанія вартістю 54 трлн доларів "володіє всією Америкою". Багато людей люблять хороші історії про теорії змови. Однак всі подібні чутки та розповіді зазвичай не виникають з порожнечі. Фінансова організація Cede and Company здебільшого тримається в тіні, маючи величезний бюджет і всього десяток директорів. Нещодавно стало більш відомо про діяльність компанії.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.