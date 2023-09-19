Тримається в тіні: таємна компанія вартістю 54 трлн доларів "володіє всією Америкою", — ЗМІ

Багато людей люблять хороші історії про теорії змови. Однак усі подібні чутки та розповіді зазвичай не виникають із порожнечі. Фінансова організація Cede and Company здебільшого тримається в тіні, маючи величезний бюджет і всього десяток директорів. Нещодавно стало більш відомо про діяльність компанії.

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Конспірологи переконані, що нью-йоркська фінансова компанія Cede and Company володіє всім багатством США. Про це пише Daily Star.

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Багато людей люблять хороші історії про теорії змови. Однак усі подібні чутки й розповіді зазвичай не виникають із порожнечі.

Попри свою значущість, нью-йоркська фінансова організація Cede and Company здебільшого тримається в тіні, маючи десяток директорів і не більше ніж півтора десятка співробітників. Видання зазначає, що скромні розміри не повинні вводити людей в оману. Ця могутня організація володіє активами на суму, за деякими даними, до 54 трлн доларів. Така приголомшлива цифра була досягнута завдяки тому, що компанія фактично володіє 83% усіх випущених акцій у США.

Формально приватні інвестори не володіють тими акціями, які, як вони думають, перебувають у їхній власності. У них є договірні права, які є частиною складного ланцюжка, що закінчується в компанії Cede and Company. Звучить сухо й академічно, але це стосується кожного американця. І поки США залишаються провідною економічною державою на Землі, це зачіпає і всіх інших.

Уся торгівля акціями в США контролюється складною системою взаємопов'язаних організацій, таких як The Depository Trust & Clearing Corporation, National Securities Clearing Corporation і Fixed Income Clearing Corporation. Усі вони перебувають у веденні компанії Cede.

Depository Trust Company є приватною компанією, на яку покладено державну відповідальність Фото: Daily Star

Суть таємниці полягає в тому, що майже ніхто не розуміє як це все працює. Depository Trust Company — це приватний банк цінних паперів. Кожна фінансова організація в США — банкіри та брокерські контори — зобов'язана забезпечити собі членство в DTC. Як і Федеральна резервна система, DTC є приватною компанією, на яку покладено державну відповідальність. Вона обробляє всі фондові та паперові цінні папери для кожного американського банку і брокерської контори.

Depository Trust Company контролює абсолютно всі операції з паперовими активами в Америці й фізично зберігає на своє ім'я більшість сертифікатів акцій та облігацій.

Багато американців стурбовані тим, що ці цінні акції можуть будь-якої миті "зникнути" відразу для обслуговування непомірного державного боргу країни. The Depository Trust & Clearing Corporation уникає публічності, проте Джим Макнефф з DTC поговорив з фінансовим журналістом Ентоні Вейном. Він пояснив наскільки безпомилково DTC управляє американським фондовим ринком.

"У понеділок було здійснено 535 млн угод, у вівторок — 400 млн угод. DTC провела всі транзакції без єдиного збою!" — сказав він.

Depository Trust Company контролює абсолютно всі операції з паперовими активами в Америці Фото: Daily Star

Крім цього журналіст зробив висновок, що "чорний понеділок" — колосальний фінансовий спад, який згубив багатьох американців, — був контрольованим випробуванням. Це була свідомо маніпульована катастрофа в інтересах DTC. Однак це так і не було доведено.

Однак у людей у соцмережах з'явилися власні висновки про те, яку владу має компанія.

"Ми належимо Cede. Не можу повірити, що ми знайшли Святий Грааль у світі конспірології. Вони володіють усім цим. Ймовірно, у кожній країні існує своя версія Cede & Co, і керують нею одні й ті самі люди. Ми можемо просто зараз відрубати їм найбільшу кінцівку", — написав один із користувачів Reddit.

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