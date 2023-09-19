Держится в тени: тайная компания стоимостью 54 трлн долларов "владеет всей Америкой", — СМИ

Многие люди любят хорошие истории о теориях заговора. Однако все подобные слухи и рассказы обычно не возникают из пустоты. Финансовая организация Cede and Company в основном держится в тени, имея огромный бюджет и всего десяток директоров. Недавно стало более известно о деятельности компании.

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Конспирологи убеждены, что нью-йоркская финансовая компания Cede and Company владеет всем богатством США. Об этом пишет Daily Star.

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Многие люди любят хорошие истории о теориях заговора. Однако все подобные слухи и рассказы обычно не возникают из пустоты.

Несмотря на свою значимость, нью-йоркская финансовая организация Cede and Company в основном держится в тени, имея десяток директоров и не более полутора десятков сотрудников. Издание отмечает, что скромные размеры не должны вводить людей в заблуждение. Эта могущественная организация владеет активами на сумму, по некоторым данным, до 54 трлн долларов. Такая ошеломляющая цифра была достигнута благодаря тому, что компания фактически владеет 83% всех выпущенных акций в США.

Формально частные инвесторы не владеют теми акциями, которые, как они думают, находятся в их собственности. У них есть договорные права, которые являются частью сложной цепочки, заканчивающейся в компании Cede and Company. Звучит сухо и академично, но это касается каждого американца. И пока США остаются ведущей экономической державой на Земле, это затрагивает и всех остальных.

Вся торговля акциями в США контролируется сложной системой взаимосвязанных организаций, таких как The Depository Trust & Clearing Corporation, National Securities Clearing Corporation и Fixed Income Clearing Corporation. Все они находятся в ведении компании Cede.

Depository Trust Company является частной компанией, на которую возложена государственная ответственность Фото: Daily Star

Вся суть тайны заключается в том, что почти никто не понимает как это все работает. Depository Trust Company — это частный банк ценных бумаг. Каждая финансовая организация в США — банкиры и брокерские конторы — обязана обеспечить себе членство в DTC. Как и Федеральная резервная система, DTC является частной компанией, на которую возложена государственная ответственность. Она обрабатывает все фондовые и бумажные ценные бумаги для каждого американского банка и брокерской конторы.

Depository Trust Company контролирует абсолютно все операции с бумажными активами в Америке и физически хранит на свое имя большинство сертификатов акций и облигаций.

Многие американцы обеспокоены тем, что эти ценные акции могут в любой момент "исчезнуть" в одночасье для обслуживания непомерного государственного долга страны. The Depository Trust & Clearing Corporation избегает публичности, однако Джим Макнефф из DTC побеседовал с финансовым журналистом Энтони Уэйном. Он объяснил насколько безошибочно DTC управляет американским фондовым рынком.

"В понедельник было совершено 535 млн сделок, во вторник — 400 млн сделок. DTC провела все транзакции без единого сбоя!" — сказал он.

Depository Trust Company контролирует абсолютно все операции с бумажными активами в Америке Фото: Daily Star

Кроме этого журналист сделал вывод, что "черный понедельник" — колоссальный финансовый спад, погубивший многих американцев, — был контролируемым испытанием. Это была сознательно манипулируемая катастрофа в интересах DTC. Однако это так и не было доказано.

Однако у людей в соцсетях появились собственные выводы о том, какой властью обладает компания.

"Мы принадлежим Cede. Не могу поверить, что мы нашли Святой Грааль в мире конспирологии. Они владеют всем этим. Вероятно, в каждой стране существует своя версия Cede & Co, и управляют ею одни и те же люди. Мы можем прямо сейчас отрубить им самую большую конечность", — написал один из пользователей Reddit.

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