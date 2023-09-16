Ціна життя в дорозі: дівчина останні 7 років живе в машині (відео)

Ютуберка Хобо Але живе зі своїм хлопцем у машині, щоб подорожувати країною та уникнути типових витрат на життя.

Related video

У США ютуберка Хобо Але останні сім років живе у своїй машині. Дівчина розповіла, скільки їй коштує це проживання. Про це пише The Sun.

Проживання в автомобілі або фургоні стає дедалі поширенішим явищем, оскільки орендна плата зростає разом із вартістю життя, і це може стати великою проблемою для багатьох людей.

Важливо

Доступне житло: у Британії квартири вартістю 640 тисяч продають лише за 1 фунт

Ютуберка Хобо Але живе зі своїм хлопцем у машині, щоб подорожувати країною й уникнути типових витрат на життя. Багато глядачів запитували дівчину про те, скільки вона витрачає в дорозі. Блогерка вирішила зняти відеоролик, у якому порівняла свої витрати на життя протягом трьох місяців. Жінка зазначила, що одна з переваг такого способу життя — гнучкість.

"Якщо ви шукаєте цифру, скільки коштує життя в дорозі, я просто скажу вам це прямо... Це може коштувати як мало, так і багато, тому що існує дуже багато факторів. Усе залежить від того, які пріоритети ви розставите. Ваш особистий стиль подорожей і вподобання — все це відіграє роль у тому, скільки ви збираєтеся витратити", — каже Але.

Американка впевнена, що кінцева сума залежить від багатьох факторів. Те, як часто ви перебуваєте в дорозі, як швидко ви подорожуєте, де ви зупиняєтесь, скільки коштує ваш кемпінг, у якій машині ви живете або як ви харчуєтесь, відіграє велику роль.

Дівчина порівняла свої витрати на життя протягом трьох місяців Фото: Youtube/ HoboAhle

Для Хобо Але та її хлопця витрати зазвичай варіюються залежно від того, куди вони їдуть.

Як приклад вона навела поїздку в Єллоустоун: замість того щоб зупинитися в безплатному кемпінгу за межами парку, вони вирішили заплатити за місце всередині заради зручності. За той місяць загальні витрати склали близько 1232 доларів на двох, тоді як в інші місяці, коли вони економлять на походах, вони зазвичай витрачають близько 896 доларів.

Це помітно дешевше, ніж середня вартість оренди житла тепер, не рахуючи комунальних послуг, на які Але та її хлопцю не доводиться витрачатися. Однак через витрати на кемпінг витрати цього місяця були трохи меншими в інших галузях, таких як прання, їжа і вода. Дівчина додала, що життя в дорозі цікаве і дуже корисне, але важливо відповідним чином планувати бюджет.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що в "будинку жахів" виявили знахідки, що шокують. Власник житла Марк Трой Хібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено вибухівку, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".