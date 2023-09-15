Усе законно: чоловік виграв $580 тисяч завдяки помилці продавця

Співробітник магазину продав чоловікові інші лотерейні білети, один з яких приніс покупцеві величезний грошовий приз.

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У США житель штату Мериленд, який вирішив не називати свого імені, виграв 580 000 доларів за лотерейним білетом, купленим тільки завдяки помилці продавця. Про це пише UPI.

Чоловік із Верхнього Мальборо розповів представникам лотереї Мериленду, що він зайшов у магазин Campus Way Exxon у Верхньому Мальборо з наміром купити кілька білетів Cash4Life.

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Однак продавець магазину продав американцеві зовсім інші білети.

"Я дав йому гроші та сказав: "Я хочу купити п'ять білетів Cash4Life". Службовець помилився і дав мені замість них білети Multi-Match. Я подумав, що він новенький і не став сперечатися", — згадує переможець лотереї.

Чоловік вирішив залишити куплені білети й через кілька днів виявив, що виграв приз у розмірі $580 000 у розіграші Multi-Match. За його словами, він зупинився, щоб ще раз перевірити свою удачу.

"Дорогою додому з роботи того вечора я зайшов у магазин і перевірив білет. Я сфотографував повідомлення, щоб довести потім справжність виграшу", — сказав він.

Ілюстративне фото Фото: UPI

За словами дружини переможця, саме фотографія виграшного повідомлення переконала її в тому, що це не розіграш.

"Якщо хто і заслуговує на це, так це він. Він працьовита людина, хороший чоловік і хороший батько", — сказала вона.

За словами подружжя, отримані гроші дадуть їм змогу виплатити кредит на навчання дитини в коледжі та відкрити новий сімейний медичний бізнес.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.