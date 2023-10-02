Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Жуткие статуи на страже: прозванный "греческим Диснейлендом" замок засыпает мусором (фото)

Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, троянский конь,
Фото: Geografikoi | С момента постройки замок использовался для проведения спектаклей, а также в качестве гостиницы

Сегодня "сказочный" замок является заброшенным, но когда-то он был настоящей крепостью с многочисленными коридорами, комнатами, арками, доспехами и подвалами.

Related video

В Греции необычный замок прозвали "греческим Диснейлендом". В настоящее время он находится в плачевном состоянии. Об этом пишет The Sun.

Важно
Ночное нападение: мужчина на угнанном экскаваторе разрушил здание XVIII века (фото)
Ночное нападение: мужчина на угнанном экскаваторе разрушил здание XVIII века (фото)

Вдали от ярких огней парижского Диснейленда на европейском континенте есть еще одно "волшебное место", украшенное крепостными стенами, башенками и сказочными историями о былых временах. Однако сейчас замок находится в заброшенном состоянии.

Расположенная в Агрили, в регионе Пелопоннес, белая крепость с башенками возвышается над побережьем недалеко от города Филиатра. Снаружи стоят причудливые стражники, гигантские статуи, похожие друг на друга — одна в короне, другая в длинном синем платье. Одна из них сделана в виде огромной лошади.

Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом"
Фото: Geografikoi
Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом"
Фото: Booking
Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснейлендом"
Фото: Wikimedia Commons
Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь,
Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь,
Заброшенный замок, греческий Диснейленд, бросили гнить, жуткие статуи, на страже, гигантский конь, Троянский конь,

Замок был построен доктором Хараламбосом Фурнаракисом, который намеревался сделать его своей основной резиденцией. В Филлиатре, расположенной выше по дороге, он также построил макет Эйфелевой башни. С момента постройки замок использовался для проведения спектаклей, а также в качестве гостиницы и даже музея.

Это странное здание, выполненное в красной, белой и синей цветовой гамме, черпает вдохновение из самых разных эпох: фигуры троянцев и средневековья. Здание в виде гигантский коня, предположительно троянского, когда-то служило библиотекой для владельца старинной и необычной крепости.

Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем"
Фото: Geografikoi
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем"
Фото: Geografikoi
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем"
Фото: Geografikoi
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором, Fullscreen
Заброшенный замок прозвали "греческим Диснеем"
Фото: Geografikoi
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором,
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором,
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором,
Заброшенный замок, странные статуи, жуткие статуи, бросили гнить, старинная крепость, засыпает мусором,

Вокруг замка теперь валяется мусор, а стены "украшают" граффити. Однако это совсем не то о чем мечтал доктор Фурнаракис. Он хотел, чтобы замок воплощал в себе "истории, которые рассказывают бабушки".

Еще недавно он находился в ведении города, но теперь его содержание стало слишком дорогим, и замок пришел в еще больший упадок. Сейчас статуи и комнаты замка стоят пустыми, а будущее самой крепости неясно.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии заброшенный парк аттракционов получит "новую жизнь". Он закрылся в 2002 году, но часто становился объектом посягательств злоумышленников и вандалов. Некогда любимые аттракционы были исписаны граффити, а легендарное гигантское красное колесо обозрения демонтировали.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.