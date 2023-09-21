"Современное искусство": застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен (фото)

Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.

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В Великобритании сделали игровую площадку для детей в новостройке, состоящую из девяти бревен. Местные жители назвали ее "шуткой". Об этом пишет Metro.

Огороженная территория является частью жилого комплекса Ashton Rise в окрестностях Маркет Харборо, Лестершир, где стоимость домов достигает 600 тысяч фунтов стерлингов. На ней можно увидеть только бревна и одну единственную скамейку.

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51-летний житель города Джон Льюис выложил снимки детской площадки в социальные сети и заявил, что застройщикам "должно быть стыдно". Жилой комплекс, состоящий из 119 домов, был построен компанией Linden Homes и завершен в конце 2020 года.

"По всей видимости, это игровая зона для маленьких детей. Конечно, никаких собак, никакого курения, никаких велосипедов. Очевидно, нас ожидает нечто удивительное. Но что это, черт возьми, должно быть?! Это вся игровая площадка. Фантастика!" — сказал Джон.

Детская игровая зона обслуживается компанией FirstPort, которая называет себя "ведущим в Великобритании специалистом по управлению жилой недвижимостью".

"Мои первые мысли были: "Это современное искусство?". А потом: "Боже мой, что за шутка". Я также ожидал, что там будет знак на случай кражи оборудования", — добавил британец.

Постройка вызывает тревогу у местных жителей, поскольку в районе нет ничего для детей Фото: SWNS

По его словам, эта постройка вызывает тревогу у местных жителей, поскольку в районе нет ничего для детей, а стоимость домов составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что в 2018 году максимальная сумма, за которую был продан дом, составляла 600 000 фунтов стерлингов, а стоимость других домов начиналась от 384 995 фунтов стерлингов.

На момент начала строительства, которое также включало в себя большую игровую площадку, Linden Homes внесла более 2 000 000 фунтов стерлингов в местную инфраструктуру — в соответствии с соглашением с Советом района Харборо.

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