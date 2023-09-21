"Сучасне мистецтво": забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод (фото)

Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.

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У Великій Британії зробили ігровий майданчик для дітей у новобудові, що складається з дев'яти колод. Місцеві жителі назвали його "жартом". Про це пише Metro.

Огороджена територія є частиною житлового комплексу Ashton Rise в околицях Маркет Харборо, Лестершир, де вартість будинків сягає 600 тисяч фунтів стерлінгів. На ній можна побачити тільки колоди й одну єдину лавку.

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51-річний житель міста Джон Льюїс виклав знімки дитячого майданчика в соціальні мережі та заявив, що забудовникам "має бути соромно". Житловий комплекс, що складається зі 119 будинків, був побудований компанією Linden Homes і завершений наприкінці 2020 року.

"Судячи з усього, це ігрова зона для маленьких дітей. Звісно, жодних собак, жодного куріння, жодних велосипедів. Очевидно, на нас очікує щось дивовижне. Але що це, чорт забирай, має бути?! Це весь ігровий майданчик. Фантастика!" — сказав Джон.

Дитячу ігрову зону обслуговує компанія FirstPort, яка називає себе "провідним у Великій Британії фахівцем з управління житловою нерухомістю".

"Мої перші думки були: "Це сучасне мистецтво?". А потім: "Боже мій, що за жарт". Я також очікував, що там буде знак на випадок крадіжки обладнання", — додав британець.

Споруда викликає тривогу у місцевих жителів, оскільки в районі немає нічого для дітей Фото: SWNS

За його словами, ця споруда викликає тривогу у місцевих жителів, оскільки в районі немає нічого для дітей, а вартість будинків становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.

Видання зазначає, що у 2018 році максимальна сума, за яку було продано будинок, становила 600 000 фунтів стерлінгів, а вартість інших будинків починалася від 384 995 фунтів стерлінгів.

На момент початку будівництва, яке також мало в собі великий ігровий майданчик, Linden Homes внесла понад 2 000 000 фунтів стерлінгів у місцеву інфраструктуру — відповідно до угоди з Радою району Харборо.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що в "будинку жахів" виявили знахідки, що шокують. Власник житла Марк Трой Хібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено вибухівку, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".