Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Моторошні статуї на сторожі: прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям (фото)

Покинутий замок, грецький Діснейленд, кинули гнити, моторошні статуї, на сторожі, гігантський кінь, троянський кінь,
Фото: Geografikoi | З моменту побудови замок використовували для проведення спектаклів, а також як готель.

Сьогодні "казковий" замок є занедбаним, але колись він був справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.

Related video

У Греції незвичайний замок прозвали "грецьким Діснейлендом". Наразі він перебуває в жалюгідному стані. Про це пише The Sun.

Важливо
Нічний напад: чоловік на викраденому екскаваторі зруйнував будівлю XVIII століття (фото)
Нічний напад: чоловік на викраденому екскаваторі зруйнував будівлю XVIII століття (фото)

Далеко від яскравих вогнів паризького Діснейленду на європейському континенті є ще одне "чарівне місце", оздоблене кріпосними мурами, башточками та казковими історіями про минулі часи. Однак зараз замок перебуває в занедбаному стані.

Розташована в Агрілі, в регіоні Пелопоннес, біла фортеця з башточками височіє над узбережжям неподалік від міста Філіатра. Зовні стоять моторошні охоронці, гігантські статуї, схожі одна на одну — одна в короні, інша в довгій синій сукні. Одна з них зроблена у вигляді величезного коня.

Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"
Фото: Geografikoi
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"
Фото: Booking
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"
Фото: Wikimedia Commons
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом"

Замок був побудований доктором Хараламбосом Фурнаракісом, який мав намір зробити його своєю основною резиденцією. У Філліатрі, розташованій вище по дорозі, він також побудував макет Ейфелевої вежі. З моменту побудови замок використовували для проведення вистав, а також як готель і навіть музей.

Ця дивна будівля, виконана в червоній, білій і синій колірній гамі, черпає натхнення з найрізноманітніших епох: фігури троянців і середньовіччя. Будівля у вигляді гігантського коня, імовірно троянського, колись служила бібліотекою для власника старовинної та незвичайної фортеці.

Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Фото: Geografikoi
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Фото: Geografikoi
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Фото: Geografikoi
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Fullscreen
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Фото: Geografikoi
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"
Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм"

Навколо замку тепер валяється сміття, а стіни "прикрашають" графіті. Однак це зовсім не те, про що мріяв доктор Фурнаракіс. Він хотів, щоб замок втілював у собі "історії, які розповідають бабусі".

Ще недавно він перебував у віданні міста, але тепер його утримання стало надто дорогим, і замок занепав ще більше. Зараз статуї та кімнати замку стоять порожніми, а майбутнє самої фортеці неясне.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.