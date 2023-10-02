Моторошні статуї на сторожі: прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям (фото)

Сьогодні "казковий" замок є занедбаним, але колись він був справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.

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У Греції незвичайний замок прозвали "грецьким Діснейлендом". Наразі він перебуває в жалюгідному стані. Про це пише The Sun.

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Далеко від яскравих вогнів паризького Діснейленду на європейському континенті є ще одне "чарівне місце", оздоблене кріпосними мурами, башточками та казковими історіями про минулі часи. Однак зараз замок перебуває в занедбаному стані.

Розташована в Агрілі, в регіоні Пелопоннес, біла фортеця з башточками височіє над узбережжям неподалік від міста Філіатра. Зовні стоять моторошні охоронці, гігантські статуї, схожі одна на одну — одна в короні, інша в довгій синій сукні. Одна з них зроблена у вигляді величезного коня.

Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Фото: Geografikoi Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Фото: Booking Покинутий замок прозвали "грецьким Діснейлендом" Фото: Wikimedia Commons

Замок був побудований доктором Хараламбосом Фурнаракісом, який мав намір зробити його своєю основною резиденцією. У Філліатрі, розташованій вище по дорозі, він також побудував макет Ейфелевої вежі. З моменту побудови замок використовували для проведення вистав, а також як готель і навіть музей.

Ця дивна будівля, виконана в червоній, білій і синій колірній гамі, черпає натхнення з найрізноманітніших епох: фігури троянців і середньовіччя. Будівля у вигляді гігантського коня, імовірно троянського, колись служила бібліотекою для власника старовинної та незвичайної фортеці.

Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Фото: Geografikoi Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Фото: Geografikoi Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Фото: Geografikoi Покинутий замок прозвали "грецьким Діснеєм" Фото: Geografikoi

Навколо замку тепер валяється сміття, а стіни "прикрашають" графіті. Однак це зовсім не те, про що мріяв доктор Фурнаракіс. Він хотів, щоб замок втілював у собі "історії, які розповідають бабусі".

Ще недавно він перебував у віданні міста, але тепер його утримання стало надто дорогим, і замок занепав ще більше. Зараз статуї та кімнати замку стоять порожніми, а майбутнє самої фортеці неясне.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.