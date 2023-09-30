Моторошний ярмарок у Німеччині: покинутий парк атракціонів отримає нове життя (відео)

Парк закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були пописані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

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Парк розваг Шпреєпарк у Німеччині приймав мільйони людей, але все зіпсувала схованка з наркотиками, виявлена всередині атракціону "Летючий килим". Це стало причиною закриття парку. Він швидко перетворився на "примарний ігровий майданчик" для міських дослідників. Про це пише Daily Star.

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Колись через турнікети Шпреєпарку проходили мільйони відвідувачів, але зараз він став схожий на апокаліптичну пустку з фільму жахів.

Давно занедбаний тематичний парк у Берліні, відкритий 1969 року, довгі роки залишався покинутим і зарослим. Його моторошні обриси слугували "примарним ігровим майданчиком" для міських дослідників. Парк площею 56 акрів закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів.

Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували. Хиткі рейки американських гірок, що ведуть у тунелі, були настільки проржавілими, що здавалося, ніби вони ведуть до вірної смерті.

Хиткі рейки американських гірок Фото: скриншот/YouTube

У 1990-х роках парк перейшов під управління ексцентричного оператора парку розваг Норберта Вітте. Разом зі своєю дружиною Пією він спробував вдихнути в нього нове життя, додавши нові атракціони та впровадивши нові функції. Однак кількість відвідувачів так і не відновилася, і 2002 року парк був змушений закритися, накопичивши боргів майже на 13 млн фунтів стерлінгів.

Не бажаючи визнавати поразку, Вітте вирішив "відремонтувати" шість найпопулярніших атракціонів у межах нової концепції розвитку Шпреєпарку. Атракціони Baby Flight, Butterfly, Fun Express, Jet Star, Spider і Flying Carpet були покладені в транспортні контейнери. Замість того, щоб знайти своїх господарів у Лімі (Перу), атракціони відправили назад до Німеччини, де поліція виявила 167 кг кокаїну на суму 14 млн фунтів стерлінгів, захованих у щоглі "Летючого килима". Вітте відсидів чотири роки у в'язниці, а його син Марсель, як і раніше, перебуває за ґратами, відбуваючи 20-річний термін за контрабанду наркотиків.

Гігантське червоне колесо огляду демонтували 2021 року Фото: скриншот/YouTube

Після закриття парк став популярним місцем для міських дослідників і порушників, тут проводилися різноманітні перформанси та разові заходи. У 2011 році в цьому "моторошному місці" знімали фільм "Ханна".

Нині територія, що примикає до річки Шпреє, залишається під замком, хоча до того, як 2014 року парк викупила адміністрація Берліна, у вихідні проводилися екскурсії.

Однак у серпні того ж року більшу частину парку було знищено двома пожежами. Наразі Шпреєпарк перебуває в стадії масштабної реконструкції, тривають роботи з перетворення його на екологічний парк, а культове колесо огляду, яке було демонтовано 2021 року, буде відновлене до 2026 року.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 8 років жив у різних машинах і збирав на будинок. Ніколас Бавер довгі роки жив, змінюючи транспортні засоби, у яких йому доводилося ночувати посеред пустелі. За цей час він накопичив пристойну суму та зміг подарувати житло для своєї сім'ї.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад пів мільйона фунтів стерлінгів.