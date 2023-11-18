Не боїться блекаутів: на Полтавщині жінка утеплила будинок скляними пляшками (відео)

Раніше родина для обігріву вмикала обігрівач, але зараз він не потрібен, оскільки тепло всередині зберігається, наче в термосі.

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У селі на Полтавщині місцева жителька Віра Івашко зробила стіни свого будинок зі скляних пляшок. Вона виклала ними стіни і з'єднала ємності між собою сумішшю з піску та глини. Жінка говорить, що через те, як тепло зберігається в її домі, блекаутів зараз не боїться. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У домоволодінні пані Віри паркан, стіни вбиральні, погреба і навіть хати викладені зі скляних пляшок. На сонці все виблискує, ніби коштовне каміння, а крім того, що це красиво — ще й практично. Жінка каже, що раніше в оселі доводилося вмикати обігрівач, а тепер він не потрібен, бо тепло зберігається, наче в термосі. У будинку підлога також із пляшок.

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"Положила пляшку об пляшку – глиною залила, ще рідким склом пролила. А потім лінолеум поклала", — каже жителька Полтавщини Віра Івашко.

Будинок жінки не газифікований. Вона опалює грубу дровами. Після утеплення будинку пляшками дров на опалення іде на третину менше.

За справу Віра Івашко взялася 7 років тому. Ідею вона підгледіла в кіно, у як робити суміш їй порадив один зі знайомих. З пляшками теж не було проблем, бо жінка мала магазин і збирала склотару. Нині ж пляшки доводиться збирати по всьому селу, зокрема й на смітниках.

Скільки пляшок уже пішло – жінка не знає. Рахувати припинила, коли їх використала понад 50 тисяч.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдарили по енергооб'єктах України 60 разів. Наслідки минулих масованих ударів ще усувають, частину потужностей тільки збираються запустити.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони України дронами Shahed. В Одеському районі сталося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджень зазнала адміністративна будівля, а на місці влучання спалахнула пожежа.