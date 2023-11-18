Не боится блэкаутов: на Полтавщине женщина утеплила дом стеклянными бутылками (видео)

Раньше семья для обогрева включала обогреватель, но сейчас он не нужен, поскольку тепло внутри сохраняется, как в термосе.

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В селе на Полтавщине местная жительница Вера Ивашко сделала стены своего дом из стеклянных бутылок. Она выложила ими стены и соединила емкости между собой смесью из песка и глины. Женщина говорит, что из-за того, как тепло сохраняется в ее доме, блэкаутов сейчас не боится. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В домовладении пани Веры забор, стены уборной, погреба и даже дома выложены из стеклянных бутылок. На солнце все сверкает, будто драгоценные камни, а кроме того, что это красиво — еще и практично. Женщина говорит, что раньше в доме приходилось включать обогреватель, а теперь он не нужен, потому что тепло сохраняется, как в термосе. В доме пол также из бутылок.

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"Положила бутылку о бутылку — глиной залила, еще жидким стеклом пролила. А потом линолеум положила", — говорит жительница Полтавщины Вера Ивашко.

Вера Ивашко

Дом женщины не газифицирован. Она отапливает печку дровами. После утепления дома бутылками дров на отопление уходит на треть меньше.

За дело Вера Ивашко взялась 7 лет назад. Идею она подсмотрела в кино, а как делать смесь ей посоветовал один из знакомых. С бутылками тоже не было проблем, потому что женщина имела магазин и собирала стеклотару. Сейчас же бутылки приходится собирать по всему селу, в том числе и на свалках.

Сколько бутылок уже ушло — женщина не знает. Считать прекратила, когда их использовала более 50 тысяч.

Напомним, что ВС РФ ударили по энергообъектам Украины 60 раз. Последствия прошлых массированных ударов еще устраняют, часть мощностей только собираются запустить.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами Shahed. В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Вследствие этого повреждениям подверглось административное здание, а на месте попадания вспыхнул пожар.