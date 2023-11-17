На Львівщині фермер в рабстві тримав переселенців, — поліція (фото, відео)

У жахливих умовах люди працювали на фермера безкоштовно понад рік, поки не звернулися до правоохоронців. За скоєне чоловіку повідомили про підозру у торгівлі людьми.

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У Львівській області повідомили про підозру засновнику обслуговуючого кооперативу, який у рабстві тримав двох переселенців. Про це повідомляють у поліції Львівщини.

Про неналежні умови утримання правоохоронців повідомили 47-річний чоловік та його дружина, які втікаючи від війни знайшли прихисток у Львівській області.

Фото: Полiцiя Львiвскоi областi Фото: Полiцiя Львiвскоi областi Фото: Полiцiя Львiвскоi областi Фото: Полiцiя Львiвскоi областi Фото: Полiцiя Львiвскоi областi

За інформацією слідства, запропонував роботу переселенцям 43-річний фермер із Стрийського району. Він обіцяв жертвам хороші умови проживання та зарплату, якщо вони працюватимуть у нього.

Попри те, фермер не оплачував роботу переселенців, тримав у неналежних умовах та лише періодично давав продукти. У таких умовах чоловік та жінка проживали з вересня минулого року.

За даними фактами правоохоронці повідомили фермеру підозру у торгівлі людьми. Йому загрожує від 5 до 12 років ув’язнення. Також у чоловіка можуть конфіскувати його майно. Повідомляється, що наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, наприкінці жовтня українська служба безпеки повідомляла, що на Львівщині бізнесмен привласнив гроші для переселенців. Зокрема, підозрюваний отримав гроші на потреби людей, однак не надав їм повного обсягу послуг.

Також у жовтні повідомлялося про нову шахрайську схему за допомогою якої у біженців крадуть гроші. Жертвою шахраїв стала українка, яка зараз проживає у Канаді. Вона отримала від аферистів повідомлення з посиланням, на яке вона перейшла. Вже невдовзі в українки з рахунку списало кошти.