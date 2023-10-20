Майже мільйон гривень: у Львівській області бізнесмен привласнив гроші для переселенців

Одному із суб'єктів господарювання у Львівській області було виділено близько 9 мільйонів гривень на потреби переселенців. Однак, за даними оперативників, підприємець не надав людям повного обсягу послуг.

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У Львівській області Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для допомоги тимчасово переміщеним особам. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області у Facebook 20 вересня.

Йдеться про кошти, виділені Міністерством соціальної політики України на забезпечення потреб першої необхідності переселенців. Так, одному із суб'єктів господарювання у Львівській області було надано близько 9 мільйонів гривень.

За даними оперативників, підприємець не надав повного обсягу послуг переселенцям і безпідставно привласнив бюджетні кошти. Сума збитків, завданих країні, становить майже мільйон гривень.

У СБУ також встановили, що частина незаконно привласнених грошей надходила на рахунки людей, які вже перебували за межами України.

Бізнесмену повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 7-8 жовтня у Львівській області колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля. За оцінками кондитерів, один тільки торт обійшовся молодятам у приблизно 100 тисяч гривень.

Пізніше, 19 жовтня, ЗМІ повідомили, що під час роботи в ДБР Роксолана Москва також стала власницею елітного автомобіля за 2,3 мільйона гривень. У 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування, за що отримувала штрафи.